Almudena Cid y la grabación que muestra lo mal que estaba con Christian Gálvez

Almudena Cid nunca pensó que su matrimonio con Christian Gálvez llegaría a ese triste final. El presentador no solo decidió abandonar a su pareja sin aclararle los motivos de la ruptura. También hubo una grabación que generó mucho revuelo entre las dos familias.

Al poco tiempo de la separación, el comunicador rehizo su vida al lado de una compañera. Desde hace meses se ha convertido en inseparable de Patricia Pardo, con la que se ha ido a vivir. La relación entre ellos marcha viento en popa, como se ha podido comprobar.

Almudena no puede decir lo mismo. Los últimos tiempos al lado de Christian resultaron especialmente duros.

Hace unos días se dio a conocer lo que sucedió cuando la deportista acudió por última vez a la vivienda familiar para recoger sus enseres. De esa manera, quería poner el punto y final a ese proceso.

Habían contraído matrimonio hace más de 10 años en régimen de separación de bienes. Por lo tanto, en términos económicos, se puede decir que no hubo demasiadas complicaciones a la hora de divorciarse.

En su momento, el diario ABC señaló que el presentador trató de cerrarlo todo con inmediatez. De ahí que no le pusiera impedimentos a ninguna de las peticiones de su ex. Pero sí que tuvo algún gesto que fue considerado de inoportuno por parte del entorno de la exgimnasta, recoge el portal Super Deporte.

| GTRES

Nada más llegar a un acuerdo sobre el reparto de los bienes, ella acudió a la casa en la que habían estado residiendo. Tenía intención de recoger todo aquello que le pertenecía y que aún guardaba en el inmueble. Contó con la colaboración de sus padres, que se vieron sorprendidos por la actitud del comunicador.

Almudena Cid no podía salir de su asombro cuando Christian Gálvez les dijo que les grabaría. Las cámaras de seguridad filmarían todos sus movimientos dentro de la vivienda. Para ello recurrió al sistema de seguridad de la casa.

| GTRES

Esto puede interpretarse de muchas maneras, pero en realidad solo habría una razón por lo que se haría eso. Y es que así quedaba constancia de que no se llevasen nada que no les perteneciera. Ese gesto de desconfianza no fue bien recibido por su ex y su familia.

Los padres de ella "lo pasaron francamente mal al saber que estaban siendo filmados", explicó el periodista Saúl Ortiz en 20 Minutos. Se vivió un momento "incómodo, violento y por momentos, hasta sofocante", apuntó. No acababan de entender como se había llegado a ese punto.

| Instagram: @almudenacid

Siempre habían considerado al conductor de Alta tensión como uno más de la familia. Por eso, ahora les resultaba tan extraño que les tratara como unos desconocidos.

Almudena Cid recibió un nuevo varapalo

Almudena Cid esperaba otro comportamiento por parte de Christian Gálvez. Tuvo que soportar como la grababan a ella y a sus padres mientras recogían sus pertenencias. Fue un gesto de humillación que ponía el punto y final a una relación que se alargó durante una década.

De alguna manera, el presentador pretendía tenerlo todo bien atado, que no hubiera lugar a disputas más adelante. Sobre todo si se tiene en cuenta que la casa estaba a nombre de él, y todo lo que había en su interior le pertenecía.

Desde su entorno aseguraron a dicho diario que la filmación es una práctica "habitual" en su casa. En realidad la había realizado para que no se produjeran "nuevos conflictos". "Las cámaras graban de forma habitual", recalcan.

Almudena Cid quiere olvidarse de todo lo ocurrido y pasar página. Sabe que Christian Gálvez forma ya parte de su pasado.