Almudena Cid desvela que los rumores sobre su bebé eran ciertos

Poco a poco Almudena Cid va pasando página tras su ruptura con Christian Gálvez, con quién llevaba aproximadamente 15 años. A la exgimnasta le cogió por sorpresa que su exmarido rehiciera su vida tan rápido al lado de otra persona.

Sin duda, una relación que surgió inesperadamente. Y es que pocos meses después de la ruptura, el periodista encontraba de nuevo el amor en Patricia Pardo, presentadora sustituta de El programa de Ana Rosa.

Sus públicas declaraciones de amor y muestras de cariño han hecho todavía más complicado que Cid supere a Gálvez. No obstante, la decepción amorosa y el dolor que ha padecido en estos últimos meses la han hecho más fuerte de lo que ya es.

Almudena Cid y su reconstrucción emocional

Almudena Cid no dudaba en aparecer en la Feria del Libro de Madrid feliz y emocionada por su etapa profesional como escritora. La exgimnasta acudió a este famoso evento con el objetivo de presentar su nuevo libro, Acompáñame.

| GTRES

Allí, se dedicó a firmar ejemplares de su obra y, sorprendentemente, tampoco se opuso a hablar de su vida personal. Es preciso recordar que Almudena se caracteriza por ser un personaje más bien discreto y reservado en relación con su privacidad.

Y es que desde que se separó de Christian Gálvez, la actriz ha estado en todo momento en el ojo de la polémica. No obstante, a pesar de que los periodistas le acechaban con sus preguntas, Almudena siempre se mantenía al margen.

En cambio, ahora, con motivo de que está atravesando una época de "reconstrucción", como ella misma comenta, ha decidido hablar públicamente sin temor alguno.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Ha sido en este mismo evento donde Almudena Cid se mostraba tranquila y abierta a responder todas las preguntas que le estaban planteando la prensa. Incluso cuestiones en torno a su exmarido, que era el tipo de preguntas de las que se negaba a contestar.

Asimismo, de forma muy tajante y con una sonrisa, respondía a la pregunta de si le deseaba a Christian toda la felicidad. "Yo pienso en mí". Y es que la actriz ha confesado que se halla en un momento muy especial de su vida.

Almudena Cid reaparece más feliz que nunca

“Me he reencontrado, estoy encontrando rincones míos que no había transitado. Estoy volviendo a valorarme, estoy recuperando los valores que tengo yo, en esencia. De hecho, volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era yo”, ha comentado emocionada.

Por otro lado, el hecho de haber estado expuesta diariamente por su polémico divorcio con el periodista, no fue una tarea fácil de sobrellevar. No obstante, el tiempo ha sanado sus heridas y, poco a poco, está recuperándose.

“La vida te ayuda a experimentar y te enseña muchas cosas”, ha añadido a modo de enseñanza.

| GTRES

Sin embargo, cabe señalar que su entrevista no destacó únicamente por estos temas. La maternidad fue un asunto clave que dejó a toda la prensa en shock por sus sorprendentes declaraciones.

La actriz confesaba que no descarta convertirse en madre algún día. "Es algo que he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, si llegase el momento, y la persona, claro...”, lanzaba como pullita a su ex.

Pese a estas palabras, la exgimnasta insistía en que estaba centrada al máximo en sí misma. Por lo que no tenía prisa en realizar este deseo.

Almudena Cid no cierra las puertas a ser madre

Tras los momentos tan duros por los que ha atravesado, ahora la actriz se encuentra mejor que antes. "Del cero al diez, estoy en el 10. Bueno, a veces estoy en un 8, un 7..., pero estoy bien”.

Por otra parte, su ruptura con Christian Gálvez no le quiere impedir cumplir uno de sus sueños: ser madre. Sin embargo, se comenta que uno de los grandes motivos de la ruptura fue justamente el tema de la maternidad.

Fuentes cercanas aseguran que la actriz no se sentía preparada todavía para tener un hijo, algo que el presentador no le sentó nada bien. Cada vez que ha surgido la oportunidad, Christian no ha dudado en confesar más de una vez que quería ser padre.

| Europa Press

Aunque, en un inicio, se trataban de simples rumores, lo cierto es que la misma Almudena lo dejó entrever en una entrevista para El País.

"Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía", explicaba la exgimnasta dejando en el aire la posible razón de su divorcio.

En definitiva, sea como fuere, Almudena Cid se encuentra completamente feliz con el rumbo que ha tomado su vida a partir de ese momento triste que le cambió la vida. Lo que tiene claro es que ahora no hay quién la pare y no dudará en realizar todos sus sueños y encontrarse a sí misma.