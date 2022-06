Almudena Cid descubre que Christian Gálvez lo ha perdido todo tras la separación

Almudena Cid ha descubierto que su exmarido, Christian Gálvez, está pasando por una época bastante dura. Y no respecto a su vida sentimental, sino profesionalmente hablando.

Y es que el amorío que mantiene con Patricia Pardo no le puede ir mejor. La relación va viento en popa y ambos no dudan en demostrarlo cada vez que tienen oportunidad. Muestras de cariño en público, paseos de la mano e incluso declaraciones de amor se han visto en los últimos meses.

En el terreno sentimental todo le va bien a Christian. Sin embargo, no puede decir lo mismo de su carrera profesional, que va de mal en peor. Una noticia que ha sorprendido a Almudena porque a ella, al contrario que él, profesionalmente le va mejor que nunca.

Asimismo, la actriz ha sido testigo de cómo el periodista lo está pasando mal con el rumbo que está tomando su profesión. Un cambio que Christian no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram, red social donde Almudena ha visto que a su ex no le va todo tan bien.

Almudena Cid, en shock tras ver el no éxito de Christian

En 2019, después de dejar el programa que le llevó al éxito, Pasapalabra, el exnovio de Almudena tuvo que arreglárselas para conseguir nuevas oportunidades laborales que le ayudaran a resurgir profesionalmente.

Hace tan solo un año atrás, Christian comenzaba su labor como locutor de radio para la Cadena 100. Para el presentador supuso un gran cambio, ya que jamás había ejercido de ello. Sin embargo, se le planteó la oportunidad de presentar su propio programa en esta emisora de radio.

De sábado con Christian Gálvez era el pequeño programa que tenía en la Cadena 100 de 9.00 a 12.00 horas. No obstante, para su desgracia, su espacio ha sido inesperadamente cancelado. Asimismo, lo ha confirmado él en un post que ha publicado en su perfil de Instagram.

"La aventura en @cadena100 llega a su fin", comenzaba escribiendo el exnovio de Almudena. "Ha sido un verdadero honor trabajar aquí", confesaba el periodista.

"Comprendí que al miedo no se le combate, porque el miedo somos nosotros. Hay que escucharle, comprenderle y actuar en consecuencia", proseguía. Dichas palabras han dejado atónitos a sus seguidores, dado que no se esperaban que el programa se cancelara.

Pero lo que realmente ha sorprendido ha sido unas palabras en concreto que Christian habría dedicado a Almudena. "Aprendí a soltar a los que tuvieron que marchar, para hacer espacio a los que debían y querían llegar".

¿Se estará refiriendo a su exmujer, Almudena? ¿Y la frase 'para hacer espacio a los que debían y querían llegar' estará dedicada a su nueva ilusión, Patricia Pardo?

Sin duda alguna, estas palabras han hecho que los fans del periodista se planteen si iban dirigidas a la exgimnasta. Una indirecta que podría haber soltado Christian aludiendo a que se encuentra en una época de cambios.

Y es que el presentador está decidido a pasar página de su divorcio con Almudena Cid. Todo indica que desea deshacerse de todo lo que inició estando aún con ella, incluso si se trata de su propio programa, que comenzó cuando aún seguía casado con la actriz.

El ex de Almudena Cid, aferrado a su nueva oportunidad laboral

No obstante, todo apunta que a la vida del ex de Almudena se sumará otro duro golpe, nuevamente, en lo profesional. Y es que Alta tensión parece tener los días contados en Mediaset. Un rumor que indica que el espacio acabará mucho más pronto de lo que imaginamos.

Asimismo, se comenta que el programa que presenta en Cuatro finalizará este verano. El motivo de esta drástica decisión es, nada más y nada menos, por las bajas audiencias que consigue día tras día el formato.

Y es que parecer ser que las malas noticias no le paran de llegar a Christian: primero su programa de radio y después Alta tensión. Pero, pese al rumbo que está tomando su carrera profesional, no todo está perdido.

Hace poco, Telecinco confirmó que se emitiría un nuevo concurso en la cadena, Esta noche gano yo. Un espacio que promete superar a El Desafío de Antena 3 y causar una completa revolución a nivel televisivo.

Sin duda, este nuevo objetivo de Mediaset supone una muy buena noticia para el ex de Almudena, dado que él será el presentador de este nuevo concurso junto a Carolina Cerezuela.