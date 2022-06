Almudena Cid se rompe al conocer el plan de Christian Gálvez con los hijos

Almudena Cid ha sufrido y sigue sufriendo mucho por su ruptura con el que era su marido, Christian Gálvez. La separación se produjo de forma inesperada por deseo de él y poco tiempo después el presentador ya apareció con nueva pareja: Patricia Pardo. Estas situaciones han llevado a romperse a la exgimnasta, como también lo ha hecho al conocer el plan de su ex con su chica actual.

Al parecer, el madrileño tiene previsto disfrutar de unas vacaciones en compañía de su novia y de las hijas de este. Así, se ha intuido tras las declaraciones públicas de la periodista.

Almudena Cid descubre las intenciones de su exmarido

La que fuera gimnasta olímpica se encuentra ahora disfrutando de un merecido descanso. Y es que ha concluido la temporada de la obra teatral en la que estaba trabajando: Una historia de amor. De ahí que se encuentre en estos momentos centrada en desconectar y disfrutar.

Quienes muy pronto se irán de vacaciones son Christian y Patricia. Esta última ha sido preguntada al respecto en la entrega de los premios La Alcazaba de Ávila, donde ha recibido uno como mejor presentadora. Y allí no ha dudado en responder a Europa Press sobre su descanso estival.

Exactamente ha explicado que “espero por lo menos ir a mi tierra, Galicia, para estar tranquila con la familia y poder disfrutar las vacaciones”. Se ha querido saber si la acompañará su chico, pero no ha querido entrar a dar explicaciones en este sentido. No obstante, todo hace indicar que será así, pues él ya ha estado con ella y con las hijas de esta en dicha región.

De esta manera, se prevé que las pequeñas, Aurora y Sofía, disfrutarán de unos días junto a su madre y a la pareja de ella. Una situación que contribuirá a fortalecer aún más si cabe la relación de los dos rostros de Telecinco. Relación que ya no dudan en esconder en ningún momento, le pese a quien le pese, y que ha llevado a que Pardo reconozca que “estoy muy feliz”.

Almudena Cid conoce la dedicatoria especial de Pardo a su ex

La actriz habrá conocido por tanto los planes estivales de Gálvez con la familia de su chica y también la dedicatoria tan especial que esta le ha hecho a él. Todo ha sucedido cuando la gallega ha ido a recoger el citado galardón y ha dado un pequeño discurso.

Es cierto que no ha pronunciado el nombre de Christian en ningún momento, pero no ha hecho falta pues le ha hecho varios guiños. Y el primero lo ha dejado claro cuando ha dicho: “Tengo un lema personal que me representa y es pasiño a pasiño, faise o camino”. Lema este que utilizó públicamente al igual que su chico para dejar claro que apostaban por su historia de amor y por ir consolidándola.

Ahí no ha quedado todo, pues después ha realizado otra declaración que ha sido vista como una 'indirecta' al expresentador de Pasapalabra. Ha querido dedicar el galardón a quienes “en algún momento me han cogido de la mano. Y también a quienes me han ayudado a dar esos pasos tan complicados en este camino”.

A quien sí ha mencionado explícitamente ha sido a Ana Rosa, su “jefa”. Se ha referido a ella como “la mejor presentadora de este país, con la que tengo la enorme suerte de llevar 12 años trabajando. Esto también va por ti y espero celebrar muy pronto contigo esta victoria”.

“Y la victoria que seguro que va a conseguir muy pronto en esta dura batalla que está librando”.