Almudena Cid confirma el rumor sobre su débil estado y desvela cómo es su tratamiento

Almudena Cid es consciente de que su vida cambió radicalmente hace casi un año y sigue intentando superar del todo esa etapa que le ha marcado para siempre. Todo dio un vuelco cuando vio al que era su marido hasta ese momento dejarla por otra famosa tras 11 años de matrimonio.

Lo cierto es que la exdeportista olímpica se quedó hundida en un pozo sin fondo cuando vio que todas sus ilusiones con Christian Gálvez se iban al traste. Y después de mantener una sólida relación, tanto como pareja como a nivel matrimonial, el mítico expresentador de Pasapalabra se iba de casa de buenas a primeras.

Se había enamorado de una compañera de trabajo que llevaba varios años coincidiendo con él en los pasillos de Mediaset. Christian bebía los vientos por Patricia Pardo, presentadora de El programa de Ana Rosa, y no podía engañarse para desgracia de Almudena Cid.

Almudena Cid confirma si ha superado la dolorosa ruptura

Aunque la separación fue traumática, Almudena Cid ha sabido reinventarse y, después de pensar bien todas las cosas que le han sucedido, se alejó un tiempo del foco mediático. Lo hizo para pensar nuevas metas en su vida y la deportista ahora está más ilusionada que nunca.

Poco a poco, está saliendo de ese hoyo en el que se metió cuando, de repente, se quedó sola tras ser traicionada por el que fuera su marido.

Así las cosas, en los últimos días hemos visto que Almudena Cid ha compartido un vídeo muy significativo. Deja claro que cada vez queda menos tiempo para que llegue una de las épocas en las que más disfruta la ex de Gálvez.

Estamos hablando de que Almudena ha renovado sus ilusiones. Quiere estar más fuerte que nunca para una época en la que siempre pone todo de su parte para que sea maravillosa.

Almudena Cid se centra en su mayor ilusión en el final de 2022

Nos referimos al periodo de Navidad, una época en la que Almudena siempre disfruta. Y se la ha visto en su cuenta de Instagram empezar a comprar los adornos de este periodo tan emotivo para muchos españoles.

"Los que me conocéis sabéis lo que me gusta la Navidad, el año pasado ni existió para mí. Esta es la mía", rezaba su mensaje en esta red social. Con todo, desea que la próxima Navidad no tenga nada que ver con la anterior, en la que todavía acusaba su reciente separación de dejarla casi sin fuerzas.

La ruptura con Christian Gálvez fue casualmente en diciembre de 2021, algo que dejó herida de muerte a la exdeportista, y posiblemente vivió la peor Navidad de su vida.

Además de verla cómo compra varios adornos navideños para su casa, muchos se preguntan si Almudena ha encontrado el amor después de que perdiese al hombre de su vida.

La exolímpica desmiente que se haya enamorado tras la traumática separación

Por activa y por pasiva, la exolímpica no ha dado demasiados detalles sobre este aspecto de su vida. De momento, siempre que se le pregunta sobre ello, desmiente cualquier tipo de relación actual con un hombre.

Ahora mismo, ella está enfocada al máximo en su faceta de actriz y comentarista de deportes olímpicos, además de desempeñar su labor de escritora.

Es una etapa en la que se está cuidando más que nunca y no quiere que nada ni nadie la despiste. Sabe de sobra que este es un proceso lento y se espera que finalice con la total recuperación de Almudena más pronto que tarde.