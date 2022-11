Álex Gallar desvela de qué ha muerto su hija y resuelve el misterio

Álex Gallar se ha convertido, por desgracia, en el hombre del momento porque su hija ha muerto de forma prematura e inesperada. El futbolista ha desvelado la causa de la muerte a su entorno cercano, pero se niega a compartir ciertos datos. Quiere proteger la identidad de la menor, a pesar de que la noticia ya ha dado la vuelta al país.

Álex Gallar ha mantenido siempre la misma línea: es discreto y su vida privada está lejos del foco mediático. Ha trabajado en los mejores equipos de fútbol, pero su carrera también ha llamado la atención por ser personal y emotiva. Todos sus logros los dedica a su familia, una familia que sigue asimilando lo que ha sucedido con la pequeña de la casa.

Álex quiere proteger a Raquel Alcaraz, su mujer y madre de la criatura, quien está completamente destrozada. Cada vez hay más dudas encima de la mesa y el deportista ha resuelto el gran misterio: no va a conceder entrevistas. Ha desvelado de qué ha muerto su hija, llamada Lelila, pero ha pedido que los medios traten la noticia con respeto.

Álex tiene una carrera brillante y siempre ha acaparado los titulares por sus méritos en el terreno deportivo. No está acostumbrado a dar explicaciones sobre su vida personal, pero no es el momento de aprender porque está roto. Lelila era una niña llena de ilusión y no se merecía este final, por eso los compañeros de Gallar están conmocionados.

Gallar está orgulloso de lo que han hecho sus amigos: anunciar la noticia, pero desde la máxima responsabilidad. Él nunca ha sido amigo de vender su vida privada, aunque entiende que este es un caso concreto y muy especial. Era necesario contar lo que estaba pasando, a pesar de que él todavía no ha roto su silencio de forma pública.

Álex Gallar confirma que su mujer ya ha hablado

Álex prefiere mantenerse al margen hasta que tenga más fuerza porque de momento está completamente desanimado. Sin embargo, su mujer ha demostrado ser toda una valiente y la roto el silencio para confirmar los peores presagios. Bueno, a decir verdad ha sacado algo bonito de este triste asunto: se ha dado cuenta de que son una familia muy querida.

“Tanto Álex como yo en estos momentos agradecemos enormemente el cariño recibido. Pedimos por favor mucho respeto para poder pasar nuestro dolor de la forma más íntima posible”. Ha escrito este mensaje en sus redes y se ha plagado de comentarios de apoyo.

Gallar es una personalidad muy reconocida y muchos jóvenes sueñan con ser como él, así que tiene una gran responsabilidad. Lejos de sentirse presionado, siempre ha llevado esta situación con una gran maestría, por eso es un referente. Es imposible encontrar a alguien que hable mal de él y eso en su mundo es realmente complicado.

Según ha salido publicado, van a organizar un acto conmemorativo para rendir homenaje a Lelila. Lo primero será hacer un minuto de silencio por ella. Los compañeros del futbolista tienen todo preparado para intentar que Gallar y su mujer estén lo mejor posible.