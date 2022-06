Alessandro Lequio reconoce que el divorcio le está causando problemas serios

Alessandro Lequio trabaja de colaborador en El Programa de Ana Rosa y fue uno de los primeros en anunciar la noticia del momento. Después de analizar el comportamiento de Anabel Pantoja en Supervivientes 2022 se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Enseguida supo que la sevillana iba a empezar una relación con Yulen Pereira, a pesar de que legalmente seguía casada con Omar Sánchez.

Alessandro Lequio anunció la separación y explicó que si Omar decidía visitar a Anabel no iba a ser por un motivo agradable. “Si va será para llevarle los papeles del divorcio”, explicó el tertuliano en un tono bastante contundente. Maneja mucha información sobre el tema, así que ha intentado dar su opinión y su vehemencia le ha provocado un serio problema.

| GTRES

Alessandro sabe que Anabel Pantoja y Yulen ya se han dado su primer beso, situación que le parece completamente inadecuada. Su compañera Bibiana Fernández también quería comentar las novedades, pero él la ha interrumpido porque estaba eufórico. La actriz le ha advertido de que debe respetar el turno de palabra y ha hecho partícipe al presentador Joaquín Prat de su malestar.

Alessandro ha tenido un ligero encontronazo con Bibiana, un problema derivado del noviazgo que cambiará la vida de Anabel Pantoja. “¿Me dejas que diga una cosa?”, le ha preguntado la actriz durante el debate, pero él no le ha hecho caso. Ha seguido cuestionando el comportamiento de la sobrina de Isabel Pantoja hasta que su compañera ha estallado con una reflexión peligrosa.

“¿Me dejas que yo de mi opinión y después das tu la tuya? No sé para qué estamos los dos”, le ha comentado Bibiana. Joaquín Prat ha puesto paz entre sus colaboradores, pero la polémica ya está servida y las redes han tomado partido. El público considera que Lequio está comentando Supervivientes 2022 con muchos prejuicios porque no tiene buena relación con los Pantoja.

Alessandro Lequio sentencia la nueva relación

Alessandro lleva mucho tiempo trabajando en televisión, conoce cómo funciona el negocio y tiene mucha experiencia analizando situaciones. Está convencido de que la relación entre la prima de Kiko Rivera y Yulen Pereira está herida de muerte, cree que no terminará bien. No es el único que lo piensa, pues algunos colaboradores de Sálvame manejan la misma teoría.

| Instagram

Lequio ha trabajado con Anabel, de hecho la sevillana empezó en la pequeña pantalla gracias a la oportunidad que le dio Ana Rosa. Sin embargo, no siente una especial simpatía por ella, por eso no tuvo ningún reparo en anunciar que se iba a divorciar. En un primer momento el público no estuvo de acuerdo con sus palabras, pero el tiempo le ha dado la razón.

El ex de Ana Obregón ha tenido muchos conflictos con la familia Pantoja y ha sido especialmente duro con Kiko Rivera. Considera que el DJ ha tenido un comportamiento inoportuno y que no se merece determinados premios que recibe por parte de la prensa. En la actualidad el marido de Irene Rosales no tiene buena fama y muchos piensan que ha traspasado varias líneas rojas.

Alessandro Lequio desvela su secreto

Alessandro disfruta de una trayectoria personal cargada de contenido, por eso puede hablar de cualquier tema. Hace unas semanas confesó que hablaba habitualmente con el rey emérito y explicó cómo era el vínculo que les unía. Aprovechó para aclarar que Juan Carlos no debería explicar nada de lo que ha hecho porque sus palabras no le van a servir a nadie.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“El discurso de las explicaciones me parece absurdo porque no darían por buena ninguna explicación. El problema del rey Juan Carlos es la hipocresía en la que han vivido. Llevan años publicándose estas cosas y nadie le había hecho caso”, declaró visiblemente disgustado.