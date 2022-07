Alessandro Lequio habla del vídeo privado y reconoce que ha ensuciado la relación

Alessandro Lequio no ha podido evitar contenerse al comentar un polémico vídeo en el espacio donde colabora, El programa de Ana Rosa. Su sinceridad a la hora de opinar sobre un tema es uno de sus puntos fuertes, por lo que es bien valorado en el formato.

No obstante, a causa de su franqueza, se ha ganado más de una bronca con algunos de sus compañeros de profesión. Pero, en esta ocasión, no ha tenido pelos en la lengua en decir absolutamente lo que piensa sobre un asunto en particular, sin temor de salir mal perjudicado.

El conde Lequio, que es un personaje público bien valorado en dicho programa, ha cargado duramente contra Anabel Pantoja por su actitud en Supervivientes. Y es que la sección del club social, dirigida por Joaquín Prat, arrancaba con fuerza porque anunciaron que iban a transmitir un controvertido vídeo sobre la sobrina de la tonadillera.

Los colaboradores presentes, asombrados por el comportamiento de la influencer, no dudaban en opinar sobre ella y sobre su relación amorosa que tiene con el concursante Yulen Pereira.

Alessandro Lequio, muy crítico con Anabel Pantoja

En la gala del pasado sábado, 2 de julio, los espectadores fueron testigos de la conversación que tuvo Anabel con su madre, Mercedes Bernal. La progenitora de la participante entraba en directo para hablar con su hija y aconsejarla en la recta final del concurso.

La influencer, quien tenía miedo de la reacción de su madre por hacer topless, lloraba desconsolada por lo que le tenía que decir.

"Entraste con dos metas, las tienes a la vuelta de la esquina. Quiero que concurses con la cabeza, Anabel. La cabeza es la que te guía. El corazón te puede jugar malas pasadas", le decía a la influencer.

"Cuando vuelvas a España, haz lo que quieras. Diviértete, disfruta, vive donde quieras, viaja, pero ahora tu meta es luchar por lo que quieres y ser tú misma. Mirar por ti, por tu trabajo, por tu dignidad".

Tras estas palabras, Alessandro vio que Anabel se quedó muy afectada. La sobrina de la tonadillera decidía cambiar su actitud respecto a Yulen y empezar a pensar fríamente y con lógica.

Sin embargo, a lo largo de la semana, se ha visto que Anabel ha vuelto a ser la de antes y ha hecho caso omiso a los consejos de su madre. La influencer, en un momento de arrebato, protagonizó un desnudo integral y se adentró al mar con un Yulen también como 'Dios lo trajo al mundo'.

Su manera de actuar y de proceder exasperó a Alessandro Lequio, quien no dudó en criticarla. "Bañarte desnudo es maravilloso y, en el mar, mucho más, pero no puedes hacerte la dolida por dañar a tu madre con un topless y, a los cuatro días, bañarte desnuda".

Por el contrario, Joaquín Prat se mostró en desacuerdo con su compañero. "A ella lo que le dolía no era el topless, era lo de debajo de la manta. Pero Anabel dijo topless, pero no era eso lo que le preocupaba era lo otro", defendía.

"No, Joaquín, hasta la madre lo confirmó. Ella le había hecho una promesa a la madre, nada de topless, y los lloros de Anabel eran por el topless y la madre lo confirmó el otro día", explicaba Alessandro.

Alessandro Lequio sabe que no hay amor

Sin duda alguna, al conde Lequio no le ha hecho ni pizca de gracia la actitud de Anabel Pantoja. El tertuliano considera que su relación con Yulen Pereira es "falsa" y no hay ni amor ni pasión.

"En una relación normal el cariño crece de una manera inversamente proporcional a la pasión y aquí no", decía tajantemente. Por otro lado, algunos de sus compañeros se mostraban de acuerdo en opinar que la sobrina de Isabel Pantoja estaba "sobreactuando".

"Cada vez estoy más convencido que para lo que se está preparando (Anabel) es para vendernos el desamor y el engaño cuando sea repatriada, y si no al tiempo", opinaba contundente.

Asimismo, Alessandro Lequio ha garantizado que la influencer está haciendo una estrategia de cara al concurso. Sobre todo, cuando queda poco tiempo para que termine Supervivientes, dado que se está encargando de generar contenido para asegurarse un puesto en la final.