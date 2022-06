Alessandro Lequio llama a Ana Obregón tras salir a la luz su confesión

Desde el año 2020, Alessandro Lequio, junto a Ana Obregón, está viviendo una de las peores épocas de su vida. Y es que fue en ese momento cuando su hijo, Álex Lequio, fallecía a causa de un cáncer que padecía desde hacía dos años.

A partir de ese entonces, Lequio ha tratado de sobrellevar la muerte de su hijo, que tenía en común con Ana Obregón, con su oficio. Para él, ejercer de colaborador en El programa de Ana Rosa le ha ayudado a mantener la mente ocupada de la tragedia.

Por el contrario, desde que Álex Lequio perdía la vida, Ana Obregón decidía alejarse del foco mediático y sus intervenciones disminuyeron bastante. La bióloga optó por apoyarse en su familia tras la dura pérdida, sobre todo en sus padres.

| GTRES

Y es que la exsuegra de Alessandro Lequio fallecía justamente un año después de la muerte de su nieto a los 95 años de edad. Sin duda, dos pérdidas que Ana Obregón tuvo que afrontar como pudo.

Ahora, todo indica que un miembro familiar muy cercano a ella está atravesando una época difícil. Alessandro Lequio ya sabe de quién se trata y no ha dudado en llamar a su expareja para darle todo el apoyo que necesita.

Saltan las alarmas por la salud de un familiar de Ana Obregón

En los últimos días, la actriz ha sido vista en 'El Manantial', la vivienda familiar que tiene en la isla de Mallorca. En esta espectacular casa, Ana Obregón junto a sus más allegados veranea cada año.

Por supuesto, esta ocasión no ha sido la excepción pese a las circunstancias. Y es que la ex de Alessandro Lequio ha querido relajarse y disfrutar del tiempo soleado.

Sin duda, no hay mejor forma que desconectar de todo en una espectacular playa como es la que se encuentra en frente de su chalet, en Cala Millor. No obstante, sus vacaciones apenas han durado unos pocos días y es por una razón.

Alessandro Lequio ha visto que su expareja ha tenido que volver a Madrid por un asunto relacionado con un miembro muy cercano de su familia. Se trata de, nada más y nada menos, que del padre de la actriz.

Y es que el progenitor de la bióloga se encuentra bastante delicado, pero no de salud. Como la misma Ana Obregón dice, "está bien, todo bien". Pero lo cierto es que su padre no está pasando por un buen momento porque se encuentra en un estado de tristeza absoluta.

Al igual que su hija, Antonio García Fernández, no puede evitar echar de menos a su mujer y a su nieto. Su bajo estado de ánimo han hecho saltar todas las alarmas y Ana Obregón así lo ha mostrado colgando una foto en Instagram.

"Me estoy aprovechando de ti estos días, papá, no paro de besarte y achucharte", comenzaba escribiendo la ex de Lequio.

"Aunque sé que por dentro tú echas infinitamente de menos al amor de tu vida y yo al mío, no nos decimos nada. Solamente nos abrazamos mirando a ese mar Mediterráneo que un día nos hizo tan felices", escribía la actriz.

Unas palabras que han provocado que los miles de fans que siguen a la actriz le dediquen mensajes de cariño y apoyo. Unas muestras que, en el caso de Alessandro Lequio, ha decidido llevar en privado.

Alessandro Lequio, cada vez más unido a Ana Obregón

En los últimos años, Alessandro Lequio se ha unido mucho a Ana Obregón. Ambos se tienen un cariño especial y se apoyan en todo lo que necesite tanto el uno como el otro.

Por este motivo, tras las declaraciones de la actriz, a Lequio le ha sorprendido el estado de ánimo en el que se encuentra su exsuegro. Tiene miedo de que su expareja sufra, nuevamente, por otra pérdida familiar.

Como la misma bióloga ha escrito y, más tarde, ha vuelto a confesar para GTRES, su progenitor "tiene ganas de reunirse con su amor". Con estas palabras, da a entender que pronto se tendrá que despedir de su padre.

| GTRES

Por el momento, Ana Obregón está disfrutando del tiempo que le queda al lado de su ser más querido en este mundo. Pasar los días junto a él la ha mantenido ocupada de las duras pérdidas que ha sufrido en los dos últimos años.

Sin duda alguna, pase lo que pase, Alessandro Lequio estará allí para cuando ella lo necesite. El cariño que se tienen es tan grande que no dudará en brindarle todo el apoyo que necesite cuando llegue el triste momento.