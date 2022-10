Alessandro Lequio da el nombre del padre real de Rocío Flores y explica cómo es

Alessandro Lequio es uno de los colaboradores de televisión que tiene menos pelos en la lengua. Siempre habla de forma vehemente y no duda en arremeter contra quien considera oportuno sin miramientos. Y esto es precisamente lo que ha hecho ahora, pues ha atacado contundentemente a Antonio David y a su hija mayor, Rocío Flores.

Es cierto que en el pasado el 'conde' sacó la cara en alguna ocasión por el malagueño, pero las cosas parecen haber cambiado. Ahora se opone a él y a la joven.

Alessandro Lequio ataca con contundencia

Alessandro Lequio ha visto que en el espacio donde colabora, El programa de AR, se ha entrevistado a Olga Moreno, la ex del andaluz. Esta, además de a su separación, se ha referido a su nueva relación con Agustín Etienne, su representante. Así, ha dejado de manifiesto que está muy feliz y que espera que esta historia de amor sea para siempre.

Pero también ha reconocido que dar este paso le ha supuesto un problema. Sí, Rocío ha dejado de hablarle y, además, ha optado, al igual que su padre, por romper relaciones laborales con Agustín. Ambos ya no lo tienen como representante.

| La Noticia Digital

Esta situación ha enfadado a Alessandro, que no ha dudado en arremeter contra la joven, al tiempo que ha descalificado a Antonio. Ha dicho: “Es increíble que ella justifique al traidor infiel y ponga en la picota a la engañada que rehace su vida un año y medio después”.

Ahí no ha quedado todo. También ha afirmado que ve peligrar el trabajo de Rocío: “Lo importante para mí no es la relación con Olga sino con Etienne. Olga ya sabemos que es una señora que le ha dado todo y más, pero sin él, ¿cómo va a encauzar ahora su futuro profesional?”.

Y lo cierto es que su situación laboral se le complica a la chica. Buena muestra de esto es que aún no ha renovado su contrato con El programa de AR para seguir como colaboradora. Supuestamente, exige demasiado dinero y ha puesto muchas condiciones, como no hablar de su familia, que no gustan a la productora.

| España Diario

Es más, parece que estas exigencias son un obstáculo para volver a televisión. De ahí que Ana Rosa haya afirmado: “Eso está todavía en el aire. Sé que como todo hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Alessandro Lequio, respaldado por sus compañeros

El ex de Ana Obregón ha tenido el respaldo de otros colaboradores con respecto al comportamiento de la chica y sobre su futuro. Y uno de los que comparte con él impresiones ha sido Joaquín Prat. Este ha manifestado: “La ex de Antonio David se ha mostrado comprensiva, pero no puede evitar que pensemos que Rocío tiene un carácter difícil”.

“A una mujer adulta con su vida hecha y con sus proyectos, como es Flores, ¿le molesta que aquella rehaga su vida? ¿Le molesta que rehaga su vida con una persona tan cercana a ella?”.

| Instagram

A esto ha añadido: “Agustín, y eso no nos lo pueden contar por qué lo hemos visto, ha cuidado mucho a Rocío. La ha aconsejado, ha evitado que se meta en más líos de los que ella por su impulsividad iba a meterse. Y la otra parte de la pareja es la que ella dice que es su segunda madre”.

Eso sí, Alessandro ha visto a Quintana tomar la palabra para sacar la cara por la chica. Lo ha hecho diciendo: “A lo mejor para ella son demasiadas pérdidas, una detrás de otra”.