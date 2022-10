Alessandro Lequio cuenta la verdad y recibe un toque de un alto cargo de Telecinco

Alessandro Lequio se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Después de contar la verdad acerca de uno de los rostros más perseguidos por los medios de comunicación de nuestro país, ha recibido un severo toque de atención por parte de uno de sus jefes.

No hay ninguna duda de que el Conde es uno de los rostros fundamentales dentro de El programa de AR. Y es que, desde que comenzó a emitirse este conocido matinal de Telecinco, el ex de Ana Obregón se ha convertido en uno de sus colaboradores estrella.

Tanto es así que, a día de hoy, Alessandro Lequio está presente en prácticamente todas las tertulias del Club social de este formato de Mediaset España.

Ahora, el tertuliano ha vuelto a ser el gran protagonista de la mañana al desvelar en pleno directo una información sobre uno de los matrimonios del momento.

Alessandro Lequio habla de más y la lía

Este lunes, 24 de octubre, Alessandro Lequio se convertía en el gran protagonista de El programa de AR. Y es que, el Conde tenía un pequeño desliz con un micro abierto.

Durante la tertulia diaria del Club social de este conocido matinal, Joaquín Prat y el resto de colaboradores dedicaban parte de la emisión a comentar la inesperada visita de Ana María Aldón al plató de Sálvame.

Y es que, después de que la diseñadora de moda asegurara en el programa Fiesta que se iba a divorciar de Ortega Cano, todos los focos apuntan hacia ellos. "Nos vamos a divorciar porque ya no podemos continuar así".

Durante la tertulia, el jefe de Alessandro Lequio decidía cortar el debate para conectar en directo con una de las reporteras del programa para conocer la última hora sobre este matrimonio.

Y era justo en ese momento cuando un micro abierto captaba la opinión de colaborador de Telecinco. "Pero si ya ha hablado todo lo que tenía que hablar", aseguraba el Conde, mientras que su compañera contaba que Ana María ya se encontraba dentro de Mediaset España.

Como era de esperar, ese comentario descolocaba a la reportera que se pensaba que el que le había hablado era Joaquín Prat. "Sí, Joaquín, pero va a hablar más", respondía ella.

Era entonces cuando el jefe de Alessandro Lequio tenía que explicar lo que había sucedido. "Lo ha dicho Lequio, yo no hablo cuando hay un micro abierto", ha asegurado el presentador, mientras sentenciaba la actitud de su compañero.

Alessandro Lequio responde a Ana María Aldón

Además, Alessandro Lequio no quería dejar pasar la ocasión para responder al ataque que recibió por parte de la exsuperviviente durante su última intervención en Fiesta.

El pasado fin de semana, la futura exmujer de Ortega Cano decidió contraatacar después de escuchar la información que el Conde había dado sobre ella y el padre de su hijo.

"El que no tienes corazón eres tú, porque te lo han podido decir, y no me extraña, pero… ¿Decirlo tú ahí? ¿Públicamente? ¿Tan mal ves a mi marido? Pues será que no le ves".

Este lunes, Alessandro Lequio ha regresaba con la pistola cargada y con muchas ganas de responder públicamente a la televisiva. "Que Ana María niegue las evidencias y señale al mensajero, ni extraña ni sorprende".

"Pero lo curioso es que, cuando ella cargó contra mí, ninguno de los presentes le recordó que yo solo era el portador de la noticia", ha asegurado a continuación.

"Yo, desde hace meses, estoy poniendo sobre la mesa muchas noticias sobre esta pareja y el tiempo me ha dado la razón en prácticamente todo. Lo que dijo de mí no es que me pareciera mal, es que me pareció absurdo. Lo de matar al mensajero es algo muy viejo y al que deja en evidencia es al que lo hace".