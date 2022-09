Alessandro Lequio confiesa su preocupación por la infidelidad y pide consejo médico

No cabe duda de que la polémica historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está acaparando todos los titulares de los medios de nuestro país. Si no que se lo digan al mismo Alessandro Lequio, que ha sido testigo de que también en los programas de televisión se está comentando esta polémica una y otra vez.

Y es que El programa de Ana Rosa no ha sido menos, ya que también se ha debatido esta cuestión allí. Evidentemente, la expareja de Ana Obregón, que es colaborador de este espacio, no se ha quedado atrás en dar su opinión al respecto, además de ofrecer algún que otro detalle.

No solo el italiano no ha dudado en cargar duramente contra el diseñador de coches, quien, de hecho, nunca ha sido de su agrado, sino también contra la marquesa de Griñón. Desde luego, Alessandro Lequio no se ha cortado ni un pelo en lanzar críticas a la hija de Isabel Preysler.

Alessandro Lequio, muy crítico con Tamara Falcó, pero le aconseja en su peor momento

Sin duda alguna, la comidilla de estos días en la prensa rosa de nuestro país está siendo la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lo cierto es que nada más salir a la luz el polémico vídeo en el que se veía al empresario siendo infiel a Falcó, todos los medios ponían su atención en la pareja. Desde luego, esta historia está siendo el escándalo del año y los medios lo saben.

Por esta razón, los formatos televisivos no dudan en debatir sobre este tema que está dando mucho de que hablar. Justamente, El programa de Ana Rosa ha sido uno de ellos. En el día de ayer, 27 de septiembre, el espacio matutino desvelaba que el madrileño todavía no había abandonado el piso que compartía en Madrid con la influencer.

Evidentemente, esto habría molestado a la hija de Isabel Preysler que, por el contrario, sí había decidido dejar la vivienda para desplazarse hasta el hogar de su progenitora. No obstante, según Cristina Tárrega, esta decisión por parte de Onieva sería por un claro motivo. Por lo que aseguró la colaboradora del espacio, el empresario querría salir de la casa durante la madrugada con el objetivo de evitar la prensa a toda costa.

Por parte de Alessandro Lequio, su opinión era clara: ni le gusta Íñigo Onieva ni le hace gracia Tamara Falcó. "En toda esta historia, lo que estoy descubriendo es que la imagen que nos vendía Tamara de ser una meapilas no encaja con su vida y sus costumbres", empezaba diciendo contundente.

Y es que el tertuliano asegura que está relación no tenía un buen futuro porque ambos eran polos opuestos. "Ella es una ratoncilla de sacristía y él un ratoncillo de discoteca", explicaba.

"Esta señora ha ido de ultracatólica toda la vida. En la Iglesia católica hay, más o menos, manga ancha para las relaciones prematrimoniales. Pero es muy clara en lo que se refiere a vivir en pecado, que es lo que hacía esta señora", se justificaba.

No obstante, para sorpresa de todos los presentes, Alessandro Lequio no dudó en mandar un consejo a la hermana de Enrique Iglesias. "Los médicos no paran de decir que las enfermedades venéreas están explotando en nuestra sociedad".

"Con las aficiones que le atribuyen a Íñigo Onieva, la verdad es que tiene más opciones que otros. Yo le recomendaría a Tamara que se sometiera a un buen análisis médico, mejor hoy que mañana, para estar segura de que Íñigo no le ha dejado ningún regalito", decía serio.

Alessandro Lequio: "la familia sabía que la relación no dudaría"

Por otro lado, según Alessandro Lequio, esta ruptura no habría caído de sorpresa a la familia de la ganadora de MasterChef Celebrity. Tal y como él asegura, "la familia sabía que la relación no iba a durar mucho". "Pero al menos esperaban llegar a la boda y salir todos sonrientes en la portada de ¡Hola!", proseguía.

Mientras van saliendo más teorías a la luz, por parte de la influencer, ya está todo dicho. La marquesa de Griñón ve "imposible" una reconciliación con el que fue su pareja y no dudó en admitir públicamente que está "agradecida por haberse dado cuenta a tiempo".

