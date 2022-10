Alessandro Lequio se arma de valor y da a Rocío Carrasco donde más le duele

Alessandro Lequio es uno de los pocos colaboradores que continúa manteniéndose inamovible en su postura con Rociíto. Desde el comienzo de la primera parte de la docuserie, Alessandro ha sido de lo más duro y tajante con el testimonio de Rociíto.

Ahora, en el último debate de En el nombre de Rocío se desató una de las mayores polémicas. El manuscrito aportado por Rociíto hacía temblar a Ortega Cano, hasta tal punto, que el diestro ha confirmado que tomará medidas legales al respecto. En el manuscrito en cuestión, según asegura Carrasco, su madre dejó plasmada esta demoledora frase:

"Son las ocho de la mañana y ya me ha dado la primera hostia". Esto fue tratado en El Programa de Ana Rosa, donde Alessandro Lequio es colaborador habitual.

Alessandro Lequio tiene muy clara su postura con respecto a Rociíto

Con las nuevas declaraciones de Rociíto, la polémica está servida. La gravedad del asunto que se trata en dicho manuscrito podría traer graves consecuencias para ella. Incluso Ana Rosa se pronunció sobre el tema, y fue muy contundente:

"Son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados y no en los platos de televisión. Es mi opinión personal", sentenciaba la compañera de Alessandro Lequio.

Pero como viene siendo habitual, Alessandro Lequio también quiso pronunciarse sobre el tema en cuestión. Lequio se ha mostrado muy discordante con los argumentos de Rociíto desde que volvió a la televisión. Y es que para el colaborador, hay ciertos aspectos de la historia que no le encajan y no duda en manifestarlo:

"Según voy escuchando a Rocío, cada vez entiendo menos los años de buen rollo. Si ella era consciente de todo lo que está diciendo, no se entiende que después de muerta su madre mantuviera la relación", sentenciaba en el plató de AR.

Ante esta contundente declaración, Paloma García-Pelayo, que también estaba en plató, le replicó a Alessandro con una tajante respuesta: "Probablemente no has visto el programa".

Y como era de esperar, Alessandro Lequio no iba a permanecer callado. El tertuliano devolvió el golpe con la misma fuerza, y de paso, lanzando un dardo a Carrasco:

"Desde luego que no. No soy tan masoquista para ver ese programa. Lo que veo son los resúmenes", sentenciaba el tertuliano.

De esta manera, Lequio dejaba constancia una vez más de que no iba a cambiar de parecer con el tema de Rocío.

Alessandro Lequio nunca comprará la versión de Rociíto

Está claro que Alessandro Lequio y Rociíto nunca llegarán a entenderse, es un hecho. Su animadversión se remonta años atrás. Sin embargo, en 2021 esto volvió a tomar forma cuando Lequio hacía toda una declaración de intenciones sobre su postura con el tema en cuestión:

"Es una mujer que no ha sabido sobreponerse a los golpes del destino. No puede ser que en esta historia todos sean malos menos Fidel", confesaba el colaborador en 2021.

Tras esto, Rociíto se pronunció al respecto y dejó muy claro que Alessandro nunca comprendería la magnitud de lo que estaba contando:

"Creo que Lequio no ha entendido nada de lo que he contado. Debe ser que él es bastante parecido al ser. Y claro, perro no come perro", sentenciaba.

Esas palabras de Carrasco desataron un gran polémica, que sirvieron incluso para que las redes rescataran unas antiguas declaraciones de Alessandro Lequio.

En ellas confesaba "haber tirado bofetones a mujeres": " Me ha pasado, pero es un bofetón light", confesaba hace años en el programa Tómbola.