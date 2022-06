Alessandro Lequio recibe nuevas noticias del cáncer y confiesa cómo se siente

El pasado sábado, 25 de junio, todo el mundo era testigo de la aparición pública de Ana Rosa Quintana. La periodista reaparecía tras pasar unos meses alejada del foco mediático por el cáncer de mama que padece.

Unos siete meses en total que no han dejado a nadie indiferente. Alessandro Lequio era una de las tantas personas que echaba de menos a la presentadora y deseaba que volviera a tomar las riendas de su programa, El programa de Ana Rosa.

Y es que la presentadora optó por estar en la sombra y seguir su recuperación discretamente, alejada de las cámaras. Esporádicamente se la veía colgar fotos en su perfil de Instagram para mostrar a sus seguidores que se encontraba bien.

| Europa Press

No obstante, el pasado sábado fue un día muy especial para Alessandro por un claro motivo. El colaborador pudo ver a su amiga aparecer públicamente en una fiesta organizada por la productora Unicorn tras meses desaparecida. La periodista sorprendía a todos los presentes con un look muy favorecedor y con una ilusionada mirada que indicaba que todo estaba marchando bien.

Por esta razón, verla tan emocionada y feliz provocó que Alessandro Lequio le dedicara unas emotivas palabras a su querida compañera de trabajo.

Alessandro Lequio dedica un mensaje lleno de emotividad a su amiga

Alessandro Lequio no pudo evitar emocionarse tras ver las imágenes que corrían de Ana Rosa con un aspecto completamente mejorado. La periodista reaparecía públicamente acompañada de los presentadores que la están sustituyendo en su programa durante su ausencia.

Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat asistieron al evento al lado de la periodista. Tampoco pudo perderse el encuentro la presentadora de Ya es mediodía y Ya son las ocho, Sonsoles Ónega, dado que también forma parte de la productora Unicorn.

Por otro lado, la presentadora también disfrutó de la compañía de algunos periodistas, que no dudaron en entrevistarla tras estar un tiempo alejada del mundo de la televisión. "Estoy muy bien. Durante todo el proceso, que es duro, no lo voy a negar, pero he tenido suerte y lo he llevado bastante bien", respondía ante la pregunta de cómo se encontraba.

Lo que más sorprendió fue el cambio de look que optó para estrenar en la fiesta de su productora. Una nueva imagen que generó numerosos halagos hacia la amiga del conde Lequio.

"De la necesidad, virtud. Siempre pensé que cuando dejara la tele me iba a cortar el pelo y teñir de platino, pero todavía estoy a medio camino". "Me tiene que crecer un poco más, esto no estaba preparado”, decía con una actitud positiva.

A pesar de no haber estado al lado de su querida compañera por motivos desconocidos, el tertuliano la ha apoyado en todo momento. Incluso, ha querido homenajear la figura de Ana Rosa a través de una foto que ha colgado en su perfil de Instagram.

"Lo que me gustó es que va a volver con más fuerza y ganas que nunca", comenzaba escribiendo el colaborador.

"Y va a llegar en un momento fundamental para España en el que Ana, y solo Ana, tiene mucho que aportar. A nivel personal, yo, ya necesito que vuelva por la seguridad y la fuerza que me da…". "Y sinceramente creo que ella ya tiene ganas", concluía.

Un mensaje emotivo que no ha dudado en compartir el conde Lequio a todos sus seguidores con el propósito de demostrar que Ana Rosa ha vuelto más fuerte que nunca. A lo que la presentadora ha querido agradecer a su amigo con un "te lo dije" acompañado de un emoticono de un corazón.

Alessandro Lequio, uno de los grandes apoyos de la periodista

Sin duda alguna, Alessandro Lequio se alegra enormemente de ver a su querida Ana Rosa en gran medida recuperada. Y, aunque todavía no se conoce con exactitud su diagnóstico, la misma periodista aseguró a su círculo íntimo que era favorable.

Incluso, como todo está evolucionando correctamente, la periodista no descarta que vuelva a retomar, dentro de poco, su papel como presentadora en su programa

| Gtres

Lequio está deseando que su amiga regrese a su puesto de trabajo para así disfrutar día tras día su compañía. Pero por ahora se tendrá que centrar en brindarle todo el apoyo que está necesitando la periodista para afrontar con positividad la enfermedad.

No cabe duda de que todo el mundo echa de menos a la presentadora, sobre todo, Alessandro Lequio. Tienen la esperanza de que con la llegada de otoño se encuentren a una Ana Rosa completamente recuperada y decidida a quedarse.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión