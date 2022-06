Alejandro Reyes confirma que no ha perdido la herencia de Pepe Navarro

Alejandro Reyes, actor de profesión, no tiene necesidad de depender del dinero de su padre, de hecho renunció a la pensión alimenticia. Pepe Navarro insiste en que no están unidos por ningún vínculo biológico, simplemente por lo que marca la legislación. Cuando el presentador pase a mejor vida, dentro de mucho tiempo, habrá serios problemas por su herencia.

Alejandro Reyes es consciente de que su madre ha amasado una gran fortuna, pues fue el presentador más importante de los años 90. Tiene una mansión en Ibiza valorada en 10 millones de euros y supuestamente había puesto a la venta esta propiedad porque tenía muchos gastos. El portal Vanitatis desmiente esta información y asegura que el inmueble sigue formando parte del patrimonio del presentador.

Alejandro no ha perdido la joya de la corona de la herencia, aunque quizá a la hora de repartir él se lleve la peor parte. No tiene ningún tipo de relación con sus hermanos paternos, de hecho no irá a la boda de su hermana Andrea. La joven ha celebrado el evento en la mansión ibicenca de Pepe, pues allí se han producido muchos eventos familiares.

Alejandro concedió una entrevista en Lecturas asegurando que Ivonne Reyes nunca había mentido y exigió respeto para ella. No quiere saber nada del líder de Esta noche cruzamos el Mississippi, pero tampoco tolera las faltas de respeto. El joven ha abandonado España porque tiene miedo, no quiere estar cerca de determinadas personas en estos momentos.

Pepe Navarro asegura que está arrepentido de no haberse hecho una prueba de paternidad cuando Ivonne se lo pidió. Tener un hijo no reconocido le traerá muchos problemas a largo plazo, pues el resto de su familia tendrá que repartir su fortuna con él. Sin embargo, Reyes no quiere nada que no le pertenezca, nunca ha pedido nada más que amor y comprensión.

Alejandro Reyes ha descubierto la verdad

Alejandro está apartado del mundo del corazón, solamente ha vendido una exclusiva y lo hizo para dejar claro que su madre es inocente. Le han acusado de mentirosa, pero lo único demostrado es que la justicia le ha dado la razón: Pepe es el padre de su hijo. Ivonne Reyes se siente amenazada y ha tenido que pedir ayuda a las autoridades para evitar un problema mayor.

Pepe Navarro, según ha salido publicado, intentó vender su casa de Ibiza, pero su hija Andrea le confesó que quería casarse allí. El presentador paralizó sus planes y ha hecho todo lo posible para que la boda de la joven sea maravillosa. Eva Zaldívar, madre de la novia, ha hablado con la prensa para dejar claro que todo está en orden y que ya tienen todo preparado.

“Estamos muy felices, ya está toda la familia en la casa de Ibiza y los abuelos con los últimos preparativos”, ha comentado Eva en Vanitatis. Hace unos años tenía mala relación con Pepe, pero han enterrado el hacha de guerra por el bien de la familia que formaron. El presentador tiene muchos detractores y lo último que necesita es que su exmujer oficial hable mal de él.

Alejandro Reyes desconoce lo que sucede con el dinero

Alejandro es extremadamente discreto, así que no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos. Gracias a la prensa ha confirmado que la futura herencia sigue intacta, pero no sabe lo que sucederá con el dinero. También desconoce si su hermana Andrea ha vendido la exclusiva de su boda a alguna publicación.

Pepe Navarro ya no trabaja en televisión, pero sigue siendo un hombre poderoso que genera mucho interés. Verle posar en la portada de cualquier revista siempre genera expectación, pero quizá haya considerado que no es el momento. Ivonne Reyes ha difundido rumores muy fuertes y su imagen pública no se encuentra en el mejor momento.