Alejandro Reyes, asustado al ver que su verdadero padre ha aparecido para vengarse

Tras una temporada en Estados Unidos, Alejandro Reyes ha regresado a España por un motivo muy especial. Y es que hace unos días que se estrenó como diseñador creando junto a Virginia Abzueta su primera línea de ropa llamada King Art.

Lo cierto es que esta noticia ha dejado a todo el mundo sin habla. En un principio, el joven estaba estudiando para ser actor, razón por la que nadie se imaginaba que fuera emprender su camino en el mundo de la moda. No obstante, parece ser que el hijo de Ivonne Reyes tenía esa ilusión desde hacía algún tiempo.

Por otro lado, su progenitora no puede estar más feliz por este proyecto. "Sí, la verdad es que estoy muy contenta por mi hijo. Espero que os haya gustado porque todos los diseños son de él", empezaba diciendo.

En cambio, a otro familiar del joven no le ha hecho nada de gracia que Alejando Reyes se haya decantado por esta profesión. Así es, nos estamos refiriendo a su padre, Pepe Navarro, que no ha dudado en criticar con dureza la marca de su hijo.

| Europa Press

Pepe Navarro critica sin piedad la marca de su hijo

En plena guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro, Alejandro Reyes ha podido cumplir uno de sus sueños: crear su propia firma de ropa. Durante la presentación de King Art en Madrid, el exconcursante de Supervivientes estuvo sumamente emocionado al respecto.

"Es un sueño que se ha hecho realidad, siempre me ha gustado el mundo de la moda y hoy estamos para hablar de ello", empezaba diciendo ante los medios presentes. Eso sí, como era de esperar, a pesar de ser un gran día para el joven, no se libró de ser preguntado por la prensa sobre el tema de su padre.

"El tema de Pepe Navarro, entiendo que se me pregunte, pero no voy a responder porque creo que ya está todo dicho", explicaba. No obstante, Alejandro Reyes se aventuraba a responder a la pregunta de cómo vestiría a su padre, con quien no tiene relación, pero sí ha tenido conflictos con él por el tema de la paternidad.

"Tengo sudaderas, tengo pantalón diplomático, cositas guays. Yo creo que a él le gusta todo, también le gustará el tema de la diplomacia, le puede molar bastante", lanzaba una pullita a su progenitor.

Tras estas declaraciones, días después, el mismo Pepe Navarro se pronunció al respecto nada más llegar a Ibiza, donde está pasando unos días de vacaciones. Lo cierto es que nadie se esperaba que el presentador fuera a entrar en el juego, ya que lleva un tiempo alejado del foco mediático.

No obstante, en esa ocasión, quiso contestar al joven e incluso no dudó en criticar su marca de ropa, que apenas hace unos días ha visto la luz. "¿Qué es? Una ropa para embusteros, ¿no? ¿Ropa para embusteros? Deben estar todos los embusteros con la ropa de los mentirosos", decía sin piedad.

Asimismo, el comunicador no ha tenido reparos en expresar lo que piensa sobre el nuevo proyecto de Alejandro Reyes. Por otra parte, lejos de terminar con sus polémicas palabras, los medios que se encontraban con él quisieron saber cómo había ido el último juicio con la venezolana.

Y es que hace unos días se supo que Ivonne Reyes había conseguido la victoria del último juicio con el padre de su hijo. El presentador fue derrotado por unas declaraciones que dio en la revista Lecturas en el año 2018.

| Europa Press

Pese a que no quiso indagar mucho en el tema, sí que quiso dejar clara su postura con unas simples palabras. "Hay muchas vías más, muchas", zanjaba de forma contundente.

Alejandro Reyes celebra la victoria de su madre

Por parte de Ivonne Reyes, la actriz está sumamente feliz de que la justicia, nuevamente, le haya dado la razón. De manera que la madre de Alejandro Reyes también ha tenido unas palabritas dirigidas al padre de su hijo.

"Es la segunda vez que gano. Dirá: 'Pobrecito yo' porque es un indigente, pero después sale con un nivel alto... No paga, pero sí tiene dinero", afirmaba contundente.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Ha sido un gran logro que por fin se me haya escuchado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El hecho de haber podido estar allí confirma que fuimos pareja, que es el padre de Alejandro y cosas que se han querido tapar", confesaba.

"Llevo denunciándolo años y siempre diré que cualquier cosa que nos pase a mí o a mi hijo es su responsabilidad. Esto continuará, porque no quiero vivir con miedo", zanjaba la modelo.