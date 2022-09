Alejandra Rubio, de piedra al ver el look que ha escogido su madre Terelu Campos

Terelu Campos es una fanática de completar sus looks haciendo uso de los leggings. Una prenda que parece que no falta nunca en su armario y que utiliza en muchas ocasiones.

Esta semana hemos visto a la colaboradora en el plató del programa La isla de las tentaciones con un conjunto bastante moderno y fiestero. Terelu Campos ha querido agregar ese toque juvenil que ha llamado la atención incluso a su hija Alejandra Rubio.

Terelu Campos estrena uno de sus looks en el plató de Telecinco

La presentadora ha decidido estrenar este conjunto moderno para ir al plató de Telecinco y comentar sobre la nueva temporada del programa presentado por Sandra Barneda. Estas semanas hemos podido conocer a los protagonistas de esta temporada y La isla de las tentaciones parece que viene más calentita que nunca.

Terelu Campos ha querido estrenarse en el debate con un look muy favorecedor que tiene un toque de lo más rompedor. La blazer y el top lencero que ha combinado han atrapado todas las miradas, y los colores que ha elegido tienen mucho que ver.

La colaboradora de esta edición ha combinado el amarillo y el negro, dos de los colores que si los juntamos no pasarán nunca desapercibidos. Una buena mezcla ya que el amarillo agrega ese toque de luz y alegría con el que se identifica nuestra presentadora. Si lo combinamos con el color negro, a mayores de esa alegría obtendremos un look elegante perfecto.

Terelu Campos ha querido combinar ese top lencero color amarillo con un calzado pepp toes del mismo color que van a juego con la chaqueta. Además, ha agregado a este outift una americana estilo animal print, sin llegar a ser demasiado estridente gracias a sus colores básicos.

La prenda de la presentadora

Terelu Campos ha querido introducir a su outfit la prenda que nunca falta en su armario. Ha rematado con unos leggins de color negro ceñidos que tienen un poco de brillo. Estos se han convertido ya en los pantalones perfectos para salir de noche.

Un artículo que estamos viendo a las mujeres de más de 50, que llevarán esta temporada para todas las ocasiones. Nos referimos a esta temporada otoño-invierno y sobre todo a estas navidades.

Los leggings son una prenda que nos aporta un efecto favorecedor, por ello Terelu Campos ha apostado por agregar una chaqueta más larga. Para conseguir a mayor de ese efecto favorecedor, un estilo de lo más elegante.

La colaboradora no ha podido olvidar sus taconazos. Hemos visto que ella no se ha olvidado del más mínimo detalle y ha completado su look con una manicura y pedicura perfecta roja.

Existen varias combinaciones perfectas para lucir con los leggings de Terelu Campos

Terelu Campos opta en muchas ocasiones por los leggins, una de sus prendas comodín para cuando no sabe qué ponerse. Esta prenda se ha convertido ya en su mejor aliado gracias a su efecto rejuvenecedor.

La colaboradora ha comprobado que son muy versátiles y que pueden combinar con bastantes prendas. En esta ocasión ha decidido combinarlo con una chaqueta estampada con detalle lencero con la que se identifica.

Los leggings negros podemos combinarlos con una camisa blanca masculina si se quiere conseguir un toque elegante y equilibrar su estilo. Una opción muy recomendable para salir a la calle, ir al trabajo o incluso para salir a tomar algo.

Un blazer de color negro y un top blanco son otra de las mejores opciones con las que podrás combinar tus leggings negros. Estas últimas temporadas hemos comprobado que los looks black&white son una puesta más que segura.

También conjuntarlos con camisas XL o blusones pueden servirnos para salir de un apuro cuando estamos indecisas. Las prendas oversize se han convertido en otro de nuestros mejores aliados y si añadimos un cinturón, lograremos marcar nuestra cintura.