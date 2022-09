Alejandra Rubio, obligada a confirmar que los malos augurios sobre su madre son verdad

Alejandra Rubio quiere empezar una nueva vida con la llegada del nuevo curso. Tras su sonada entrevista en el Deluxe, en la que no se dejó nada en el tintero con las respuestas que dio a su madre, quiere alejarse de la televisión.

Por lo menos, es lo que dice, aunque otros no descartan que la veamos pronto en Telecinco, colaborando en algún espacio. El alquiler se tiene que pagar y en estos momentos, sus ingresos son más bien escasos.

En lo personal, todavía resuena también la bronca que tuvo con su novio, Carlos Agüera. Fue en la fiesta de cumpleaños de Terelu, la madre de Alejandra, que ha cumplido 57 años.

| Telecinco

Celebró una fiesta en un bar de Ponzano, a la que acudió Alejandra con su novio. Algo pasó y ambos discutieron en plena calle y con las cámaras grabando. De momento se desconoce el motivo de los gritos, pero el momento terminó con Carlos yéndose y Alejandra entrando de nuevo a la fiesta, sola.

Para la hija de Terelu, su madre es lo más importante en la vida. Y más en un día como el de su cumpleaños. Terelu es conocida, entre otras cosas, por celebrar unas impresionantes fiestas de cumpleaños.

A raíz de la pandemia, se ha relajado un poco y ya solo invita a sus íntimos en eventos menos lujosos. Aun así, nunca faltan su madre, su hermana y su hija Alejandra.

Además, la joven tiene ahora un doble motivo de preocupación, a tenor de las palabras que pronostican que se está mascando la tragedia

Alejandra Rubio confirma los temores de su madre

Alejandra Rubio tiene una relación de amor y de odio con la televisión. Quiere triunfar como actriz o como artista, pero le cuesta resistirse al dinero fácil de la televisión. Su madre, por contra, es un animal televisivo que está viviendo un momento realmente dulce.

Acertó en la decisión de pasar de Viva la vida a Sálvame en un momento arriesgado. El programa presentado por Emma García terminó y en Sálvame se ha consolidado como una de las presentadoras estrella del espacio. Ha demostrado capacidad de aguante, profesionalidad y saber adaptarse a los nuevos tiempos y circunstancias.

| Mediaset

No obstante, hay un detalle importante que hace sufrir mucho a la madre de Alejandra Rubio. Su triunfo televisivo como presentadora se ha producido en verano, cuando los 'titulares' están de vacaciones.

La vuelta de Jorge Javier Vázquez está a la vuelta de la esquina y Belén Esteban ya ha regresado. Terelu tiene mucho miedo de que la releguen de nuevo a un segundo plano y así lo manifiesta en su blog de Lecturas. "Enfrentarme a la nueva temporada no está siendo fácil porque en el fondo no sé que va a pasar con mi futuro profesional".

Así pues, teme abiertamente por "dónde estaré y en qué circunstancias, cuando vuelva Jorge". Hace una petición desesperada a sus jefes afirmando que "Espero que el equipo de La Fábrica de la Tele - que me han hecho sentir honrada, porque tras los años que he estado fuera de ellos, han querido que vuelva - no me suelten de la mano ahora que he vuelto".

Una curiosa manera de suplicar que no la dejen caer de nuevo, fieles a la tiranía de las audiencias que azota la televisión con los temidos shares diarios.

Alejandra Rubio, ¿dispuesta a ayudar a su madre para que siga en televisión?

Alejandra Rubio se opuso firmemente a que su madre regresara a Sálvame. La advirtió de los riesgos de tal movimiento, pues sabe como se las gastan en el programa dirigido por David Valldeperas.

Que Terelu siga en el candelero tiene una solución fácil. Hay que reavivar sus polémicas familiares con Carmen, Alejandra, María Teresa e incluso, si hiciese falta, con Bigote Arrocet.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Sin olvidarnos de Pipi Estrada, que ahora, desde el nuevo reality de Telecinco, puede dar juego para que Terelu destripe sus años de noviazgo junto a él. Hace poco, Terelu decía que la televisión ha cambiado mucho. Antes era la reina intocable de los mediodías, junto a su madre, pero hoy ya nadie está protegido.

Seguir una temporada más, al mismo nivel que estos últimos meses, es posible, si genera contenidos polémicos. Hay que saber si Las Campos están dispuestas a ello y al desgaste familiar que supone.