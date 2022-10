Alejandra Rubio y su novio confirman que han terminado y que no quieren verse más

Alejandra Rubio y su novio, Carlos Agüero, están muy pendientes en todo momento de sus respectivas familias. Y esto les ha llevado a preocuparse últimamente de modo especial por la madre de ella, Terelu. Lo han hecho por la polémica que ha generado con unas declaraciones sobre la reina Letizia y también por la situación que ahora está viviendo.

Los jóvenes han confirmado que la presentadora ha roto todo tipo de relación con una persona muy conocida y no quiere volver a verla. Nos estamos refiriendo a Rosa Benito.

Alejandra Rubio es consciente de la situación

La nieta de María Teresa Campos tiene una estrecha relación con su madre y sabe todo lo que sucede en su vida. Sin embargo, en las últimas horas ha podido conocer más a fondo que Terelu está afrontando un momento complicado con otro rostro de Telecinco. Y es que en Sálvame ha confesado que su relación con Rosa está absolutamente rota.

Alejandra ha visto a la presentadora sincerarse y relatar el porqué no tiene ya contacto con Benito. Lo ha hecho diciendo: “Primero descubro que para mí dijo una barbaridad. Dijo que mi madre obliga a Rocío Jurado a ir a su primer programa en otra cadena de televisión cuando Rocío estaba muy enferma”.

“De alguna manera, vino a decir como que la chantajea. Llegó a insinuar incluso eso y me quedé en shock. Pero a pesar de eso, nos vimos, nos escribimos y yo creo que he apoyado a una de las personas más importantes de su vida, que es su hija Rosario”.

Este primer encontronazo entre la familiar de Rubio y Rosa no fue el único que tuvieron. Según la hija de María Teresa la ruptura llegó cuando “ante cosas que ella y yo hemos hablado durante años, que sabemos familiarmente, veo que no hay un mínimo de compasión ni de caridad hacia Rocío Carrasco. Eso me dejó en shock”.

En este punto, se ha dirigido a la ex de Amador directamente: “Tú y yo hemos hablado de muchas cosas. Sabíamos otras tantas y nos hemos callado muchas. Y lo hemos hecho porque así lo quería tu sobrina y porque así me lo pedía ella, mi amiga-hermana, pero nosotras hablábamos el mismo idioma”.

Alejandra Rubio conoce la postura materna

La sobrina de Carmen Borrego ha visto que Terelu además no se ha cortado a la hora de exponer el porqué Rosa ha cambiado en los últimos tiempos. Sí, el porqué ha pasado de apoyar a su sobrina a ponerse en contra de ella, contradiciéndose a sí misma.

En este sentido, ha manifestado: “Yo creo que ha sido por una influencia familiar. De pronto, todos han decidido que para defenderse deben estar juntos porque sino va a ser la cosa muy complicada”.

Además, Alejandra ha podido confirmar que su madre y Benito llevan mucho tiempo sin tener contacto. Al respecto, 'La Campos' ha dicho: “La última vez que hablamos fue entrando yo aquí cuando hacíamos el Lemon Tea. Llegué, ella estaba para hacer Ya es mediodía, nos dimos dos besos, nos saludamos y ya está”.

“Yo a ella la he llevado incluso a mis reuniones de mis chicas de los jueves. Teníamos una relación más allá de la tele, pero con el tiempo nos hemos visto y no nos hemos saludado”.

Vamos, que Rubio tiene claro que su progenitora no tiene relación con la familiar de su amiga Rocío. Es más, es consciente de que no la quiere en su vida tras la postura que ahora ha adoptado respecto a Carrasco.