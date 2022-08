Alejandra Rubio ya no oculta que un hombre entra en la casa casi todos los días

Alejandra Rubio ya no ha podido ocultar más al sujeto que está todos los días en la vivienda familiar de las Campos. Y es que, durante muchos años, hay alguien que no falta a su cita diaria con la matriarca del clan.

Este mismo viernes 19 de agosto, la influencer tiene una cita muy especial. Después de varios años trabajando en Viva la vida, la nieta de María Teresa Campos ha aceptado una oportunidad que llevaba tiempo rechazando.

Y es que, Alejandra Rubio acaba de sorprender a todos sus seguidores al confesar que, después de haber arremetido con dureza contra Sálvame y todos sus colaboradores, dentro de unas horas se sentará en el plató del Deluxe por primera vez.

Ahora, y coincidiendo con este acontecimiento histórico, Alejandra Rubio se acaba de enterar de que se ha revelado la identidad de uno de los amigos más fieles de María Teresa Campos.

Alejandra Rubio se entera de todo lo que ha contado

Alejandra Rubio se acaba de enterar de toda la información que Yusan Acha Frías ha desvelado sobre el estado de salud y la vida de María Teresa Campos.

Hace unos días, hemos podido ver como la presentadora interrumpió sus vacaciones de verano en Málaga de forma inesperada. Por eso, el diario digital El Español ha decidido ponerse en contacto con este amigo de María Teresa Campos para conocer cómo se encuentra la periodista.

"Teresa, obviamente, tiene edad y los achaques lógicos, pero, sobre todo, está aburrida. Siempre ha tenido mucha actividad y el estar ahora en casa sin nada que hacer la deja aburrida y triste", ha asegurado este director de proyectos televisivos.

Tanto Alejandra Rubio como Acha Frías saben que María Teresa Campos echa mucho de menos la actividad que tenía hace años y su trabajo en la pequeña pantalla.

"La quiero de verdad. Yo sigo teniendo la espinita de que ella merece despedirse, aunque sea con una sola cosa grande o una colaboración pequeña, pero te aseguro que lo sigo intentando. Hicimos mucho juntos y mucho por la música".

Alejandra Rubio no sabía esta historia

Alejandra Rubio se ha quedado sin palabras al saber cómo conoció María Teresa Campos a su gran amigo. Y es que, según ha contado Yusan Acha Frías, coincidió con Teresa en un curso de verano en El Escorial (Madrid).

"Estaba estudiando Periodismo en Bilbao y me apunté a un curso de verano de El Escorial. Las clases las daban Chicho Ibáñez, Ramón Colón y Teresa".

"Fui a El Escorial y ella estaba entonces con el amor de su vida, Félix Arechabaleta, que era de Vitoria como yo. Allí en el curso, de repente, él se me queda mirando y me sonaba mucho la cara porque éramos prácticamente vecinos en Vitoria".

En septiembre de ese mismo año, Yusan Acha Frías fue de público al programa Pasa la vida y, desde entonces, comenzó a trabajar en los medios de comunicación. "Enseguida comencé a trabajar haciendo entrevistas de televisión y cuando podía le hacía entrevistas a Teresa".

"Siempre le decía que mi ilusión era probar algún día en la televisión. Y en una de estas entrevistas le comunicó una redactora que tenía que cogerse tres meses de baja por maternidad y me dijo que si quería suplirla yo. Y hasta hoy", explica el amigo de María Teresa Campos.

Desde entonces, Acha Frías se siente en deuda con la abuela de Alejandra Rubio. "Estoy aquí gracias a Teresa. Desde luego, es mi gran amiga dentro de los medios de comunicación y fuera. Hemos vivido todo lo malo desde que la conozco. Ella me hizo una dedicatoria en un libro suyo. Me la escribió con lágrimas en los ojos y eso me llegó al corazón".