Alejandra Rubio se lleva a su casa al hombre que casi la ha dejado sin nada

No es ningún secreto que la relación entre Alejandra Rubio y Kiko Hernández nunca ha sido la mejor. La joven desconfía por completo del colaborador, que para más inri, se ha vuelto íntimo de la madre de Terelu Campos.

María Teresa Campos ha dejado claro que le dan igual las advertencias de sus hijas y Alejandra Rubio, habiendo adoptado a Hernández casi como un hijo más.

Por su parte, Kiko tampoco ha dudado en gritar a los cuatro vientos el cariño que le tiene a la matriarca del clan Campos.

| Telecinco

La salud de la periodista se ha convertido en un tema de preocupación constante entre su círculo más cercano, entre ellos Alejandra Rubio.

"Está muy baja de ánimo, y muy decepcionada con Mediaset por no darle la oportunidad de despedirse definitivamente de la audiencia con un programa a su medida", comentan sobre el enorme disgusto que se ha llevado la madre de Terelu Campos.

Por su parte, Alejandra Rubio ya ha dejado muy claro que no piensa permitir que nadie se aproveche de la persona más especial para ella. Así, no dudaba en atacar a su nuevo mejor amigo, ya que considera que le ha hecho mucho daño a su familia.

| MTMAD

"Le dije: ‘Abuela, ¿qué haces con él?’, y me dijo: 'Bueno, es que ha venido a comer'. Le dije que no se porta muy bien y ella me respondió que digo esas cosas porque no le conozco lo suficiente", explicaba Alejandra Rubio.

"Con lo cual, con eso sé que no ha visto nada", comentaba acerca de las numerosas broncas que han protagonizado en televisión.

"Conozco a este señor mejor que mi abuela, si ellos quieren ser amigos me parece fenomenal, pero yo no quiero a un señor como ese a mi lado, no me aporta nada", sentenciaba Alejandra Rubio.

"Creo que nos ha hecho mucho daño. No me parece bien que una persona que tira por tierra a mi madre, a mi tía y a mí vaya a comer con mi abuela", se lamentaba Alejandra Rubio sobre la actitud de Hernández.

María Teresa Campos consigue reunir a su nieta Alejandra Rubio y a Kiko Hernández

Y ahí no quedaba la cosa, ya que Alejandra Rubio dejaba muy claro que "si Kiko Hernández quiere a mi madre, la quiere fatal".

"No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere. Conozco mejor a mi abuela que este señor. Si ellos quieren ser amigos, me parece fenomenal".

| Telecinco

"Para mí, es una persona que no quiero tener a mi lado. No me gustaría tener relación con él", remarcaba con seguridad.

Sin embargo, pese a todos estos desencuentros, parece que hay algo que une tanto a Alejandra Rubio como al resto de los amigos de su abuela, y es que harían cualquier cosa por ella.

Justo por eso, han optado por dejar sus rencillas a un lado y reunirse en casa de la matriarca para una comida muy especial.

| Europa Press

Una reunión en la que también han estado presentes Rocío Carrasco y Fidel Albiac, dejando claro que no hay ningún problema que empañe su estrecha unión.

De hecho, puede que hayan sido ellos los que hayan propiciado este acercamiento, pensando en que es lo mejor para la periodista.

Así, María Teresa Campos parece haber conseguido lo impensable en la intimidad de su casa, donde Alejandra Rubio y Kiko han podido verse las caras y arreglar sus cuentas pendientes.

Las grandes ausentes a esta reunión han sido precisamente las hijas de la veterana periodista, Terelu y Carmen Borrego, que debían cumplir con sus obligaciones en Telecinco.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

A esta cita tampoco quiso faltar Belén Ro, que tras pasar una agradable tarde en compañia de sus amigos y de Alejandra Rubio, abandonaba el domicilio de Aravaca con una sonrisa en el rostro.