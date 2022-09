Alejandra Rubio le enseña a Terelu su opción favorita de Bershka por menos de 50 euros

Alejandra nos enseña su mejor look. Y no creáis que no se puede encontrar de una manera rápida y sencilla. Porque lo tenemos muy cerca.

Un look que nos da una buena oportunidad para podernos inspirar cuando no tengamos ni idea de qué ponernos.

Bershka, la conocida tienda del grupo Inditex, ha sido la que ha patrocinado uno de los conjuntos de nuestra Alejandra Rubio a través de su Instagram.

Y no solo lo tenemos cerca, sino que también es un conjunto económico y bastante asequible para nuestros bolsillos.

La hija de Terelu Campos, que confirmó lo de su embarazo justo después de romper la relación, sigue yéndose de compras, luciendo un gran estilo.

Alejandra Rubio nos muestra sus fantásticos outfits a través de sus redes sociales, y nosotros estamos aquí para enseñároslos.

Alejandra Rubio nos enseña sus estilismos

El chaleco tailoring crop de Berhska color gris, ha triunfado entre toda la ropa del armario de Alejandra Rubio.

Una buena prenda que ha conjuntado con un jersey negro de cuello cisne ajustado a su silueta con los colores del propio outfit.

El jersey era de tipo crop y dejaba al descubierto su ombligo. Una prenda arriesgada que se ha convertido ya en toda una tendencia para las más jóvenes.

El pantalón tipo dad oversidez ha sentado genial al conjunto. Una opción muy trendy y cómoda, que se aleja de los pantalones rectos o skinny.

Un conjunto muy completo

Cropped y oversidez. Dos de las tendencias que más se están viendo este año 2022.

Las Doctor Martens han sido el retoque final para el conjunto de Alejandra Rubio.

Unas botas que parece que no pasan de moda y que son una apuesta totalmente acertada.

Este calzado combina estupendamente con los pantalones, que se esconden bajo ellos como en la década de los 90.

Los accesorios que no falten

Todo conjunto siempre tiene que ir acompañado de unos cuantos accesorios que lleguen a dar ese gran toque.

Alejandra Rubio mostraba en la publicación un bolso de hombro de la mano de Yves Saint Laurent.

Un bolso con logotipo modelo Loulou Toy negro, valorado en 1190 €.

Un complemento de lo más ideal si necesitas llevar pocas cosas encima como son las llaves o el teléfono.

Y atentos. Alejandra Rubio está en todo y lo ha conjuntado con el color del jersey y con las ideales botas.

Un conjunto de lo más acertado

Muchas veces no sabemos qué ponernos y decidimos fijarnos en alguna celebridad, como Alejandra Rubio, para coger alguna idea.

Alejandra Rubio es una de las mejores opciones cuando estás indecisa y no sabes qué ponerte.

El jersey ajustado por debajo de un chaleco, es una tendencia que parece estar gustando bastante.

Elegante, formal y, sobre todo, cómodo. Unas cualidades que nunca pueden faltar en nuestro outfit.

El punto fuerte de Alejandra Rubio

La hija de Terelu Campos no sabe solo vestirse bien, sino que también el maquillaje es uno de sus puntos fuertes.

Alejandra Rubio destaca en las fotos con su increíble make up y nos da dos consejos.

La colaboradora es una persona que tiene unos rasgos muy marcados y sabe sacarles partido. Atenta si eres una de las personas que tiene rasgos marcados.

Lo primero para potenciar nuestro make up es aplicar un poco de contouring bajo el pómulo y algo de base para crear el fondo.

Agrandamos los ojos con un smoky eye difuminado con tonos tierra marrones.

Y por último, aplicamos un labial rosa que hace un make up de lo más discreto y sencillo. Pero a la vez rompedor.

En cuanto al peinado, Alejandra Rubio ha optado por peinarse hacia atrás y recogerse el pelo con una coleta alta.

Un consejo para todas las que quieran conseguir un efecto lifting en toda regla.