Alejandra Rubio y su embarazo tras no funcionar las pastillas que tomaba

Alejandra Rubio le ha dado a Terelu Campos el susto más grande de su vida. Y es que, la colaboradora de televisión ha tenido que confesarle su madre lo del embarazo después de enterarse de que las pastillas no han hecho su función.

Desde que la pequeña de las Campos comenzó su trayectoria profesional dentro de la pequeña pantalla, se ha convertido en uno de los rostros fundamentales de Telecinco. Y, aunque en un principio su participación era escasa, con el tiempo ha sabido ganarse un hueco en este complicado mundo.

Tanto es así que, en una ocasión, Alejandra Rubio se convirtió en la protagonista indiscutible del ya desaparecido Viva la vida. El pasado 26 de diciembre de 2020, la nieta de la gran Maria Teresa Campos sorprendió a la audiencia de este programa con una inesperada noticia.

| Telecinco

El plató de Mediaset España se convirtió en un paritario para anunciar que la hija de Terelu Campos estaba embarazada. Aunque, no todo es lo que parece.

Alejandra Rubio consigue enfadar a su madre

Alejandra Rubio no se lo pensó dos veces a la hora de gastarle una broma de mal gusto a su madre. Aprovechado las fiestas navideñas y que el día de los santos inocentes estaba a la vuelta de la esquina, este programa decidió convertir a Terelu en su primera víctima.

Así que, con la ayuda de su tía Carmen Borrego, la influencer tejió una divertida inocentada contra la presentadora de televisión. El escenario que escogieron para llevar a cabo esta broma no fue otro que una comida familiar.

"Le voy a decir que estoy embarazada", le confesó Alejandra Rubio a su tía, buscando una cómplice. "Nos puede dar una leche", le respondió la colaboradora de Sálvame entre risas.

| Trendings

Durante la reunión, la protagonista confesó que se encontraba mal y, para darle un toque de realismo, decidió fingir náuseas. "Mamá, es que te quiero decir algo, pero no sé cómo decírtelo".

"Me va el corazón a mil, espera que me relaje. Mamá, lo siento, te lo juro, es que no sé cómo decírtelo", continuaba diciendo la joven. "Alejandra, por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa? ¿Estás embarazada?", le preguntó Terelu, llevándose las manos a la cabeza.

Nada más ver la cara de preocupación de Alejandra Rubio, la periodista no pudo evitar alterarse. "Madre mía… y las pastillas, que te las tomas, que no te las tomas, siempre te he dicho que hay que…".

"De momento vamos a tranquilizarnos. Pensaba que me ibas a decir que tenías algo malo. ¿Y cómo ha podido pasar esto cariño?", le preguntó la hija de María Teresa Campos, muy preocupada.

Pero, sin duda, la mayor preocupación de la presentadora era que Alejandra Rubio sufriera alguna complicación durante los próximos 9 meses. Y es que, en ese momento, la pandemia de coronavirus estaba en su punto más crítico.

| Mediaset

"En plena pandemia, con el Covid, un embarazo de riesgo por el Covid…", se lamentaba la víctima de esta broma, justo antes de comenzar a atar cabos.

"Ahora entiendo, no ha comido hamburguesa en la vida, y ahora llevo hamburguesas y come hamburguesas", dijo la madre de Alejandra Rubio, convirtiendo este momento en el más divertido de la velada.

Tras unos momentos de mucha tensión, la televisiva aseguró que llevaba ya un tiempo con la mosca detrás de la oreja. "Sabía que estaba embarazada, ya llevo un tiempo que no la veo centrada con las pastillas, ni con esto, ni con nada".

Finalmente, y para acabar con el sufrimiento de su madre, Alejandra Rubio decidió contarle la verdad. Pero, su reacción no fue la que esteraba: "¿Pero qué me decís? Iros a la mierda, iros a tomar por culo de verdad".