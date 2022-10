Alejandra Rubio desvela los problemas tras el embarazo

Alejandra Rubio lleva unos días en el centro de la polémica, al igual que su madre y su tía, Carmen Borrego. Son malos tiempos para todas ellas y no han sabido lidiar de la mejor forma un espinoso suceso que atañe de lleno a su familia.

Alejandra Rubio es una mujer que es consciente de la familia en la que ha nacido y que cualquier noticia referente al clan Campos se sobredimensiona. Y más aún cuando hay críticas de por medio que hacen más farragoso el problema.

Lo que le ha ocurrido a la familia Campos, en los últimos días, no ha sido moco de pavo. Y todo después de que saliesen a la luz unos audios en los que Paola Olmedo, nuera de Carmen Borrego, cargaba sin piedad contra su familia política. Con todo, se ha abierto la caja de los truenos y la situación se ha tornado muy complicada para las televisivas.

Alejandra Rubio confiesa los problemas tras anunciarse el embarazo

Alejandra sabe que su madre lo está pasando mal porque, aunque ella también ha sido criticada por Paola Olmedo, le duele que su hermana Carmen sufra tanto estos días. Está en el punto de mira después de conceder una exclusiva en la que anunciaba que sería abuela cuando su hijo José María le rogó que no lo hiciera.

Carmen Borrego se siente mal y sabe que la relación con su hijo puede romperse, si no está rota ya, después de lo sucedido con este problema familiar. Una disputa sin cuartel que ha sido expuesto en televisión, especialmente en el programa en el que trabaja Borrego, Sálvame.

Alejandra Rubio es consciente de que su madre sufre por ella

En las últimas horas, la madre de Alejandra Rubio ha acudido a un conocido restaurante de la capital para disfrutar de una fiesta de aniversario.

Así, esta ha dado la cara en el photocall del evento hablando del tema del momento. Y no es otro que todo lo que han provocado estos audios tan desafortunados de Paola Olmedo. Son unos audios en los que llama de todo menos "guapas" a estos tres miembros de las Campos.

Terelu confesaba que está "tranquila, pero si mi hermana sufre evidentemente sufro, y ha sido una tarde toledana en Sálvame. Carmen comete errores, pero no se lo merece. En ningún momento se ha hecho una exclusiva sin el consentimiento de nadie", ha aclarado.

Sobre su entrada en Sálvame el pasado miércoles al ver que a su hermana le daba un ataque de ansiedad, ha dicho lo siguiente:

"He llamado porque me ha parecido que llega un momento en que dices 'somos compañeros todos, vivimos de esto'. Hay una carga de cinismo increíble entre nosotros... Si no hiciéramos exclusivas, ¿de qué vivimos?", se ha preguntado la madre de Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio sabe que ella defiende a capa y espada a Carmen Borrego

La madre de Alejandra Rubio sostiene que "la única noticia importante para mí es que mi hermana va a ser abuela. Y mi madre bisabuela, que se va a volver loca con un bebé, y yo voy a ser tía abuela", ha dicho hace unas horas.

Desveló también que está "encantada" con esta gran noticia del embarazo de Paola, por lo que tendrá su primer sobrino nieto. A su vez, la presentadora lanza un aviso a José María Almoguera de forma irónica.

"No voy a ser la de quedarse con el niño para que salgan por la noche, eso ya lo digo. Cuando tuve a la mía, me horrorizaba el miedo que tenía, pero a partir de ahí, me encantan los niños. Cuando voy por la calle, pienso que dirán que soy idiota, porque hago así 'ay el bebé'", confesaba Terelu.