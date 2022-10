Alejandra Rubio desvela por error cuál es la salud real de María Teresa Campos

Alejandra Rubio trabaja en Fiesta y tiene que dar ciertas explicaciones sobre su vida privada, sabe que forma parte de su profesión. Recientemente ha dejado sin aliento a sus compañeros de programa cuando ha desvelado, sin mala intención, un dato de su abuela. María Teresa Campos lleva un tiempo alejada de los medios y uno de sus amigos no consigue hablar con ella.

Alejandra Rubio ha tenido un encontronazo con Carlos Ferrando, un periodista que fue íntimo amigo de María Teresa. Se queja de no poder hablar con ella y asegura que lleva un tiempo sin responder a sus llamadas, algo que Rubio ha explicado. La joven ha insinuado que la presentadora no tiene fuerzas para atender a sus compromisos, pero no está enfadada con Carlos.

Alejandra ha llamado la atención de Antonio Rossi, el periodista que ha recalcado la importancia de sus palabras. Sin querer ha dejado claro que María Teresa no está aislada por voluntad propia, está refugiada porque su salud no es la mejor. Eso no quiere decir que esté mal, simplemente necesita descansar y estar lejos de foco mediático una temporada.

Alejandra ha destapado la salud real de la matriarca, pero lo ha hecho por un buen motivo: para dar la cara por ella. Asegura que no responde a ninguna llamada telefónica, de ahí que Carlos lleve un tiempo sin verla. La comunicadora es una estrella y quiere ofrecer su mejor versión, por eso ha optado por estar en un segundo plano.

Rubio ha aprendido de los mejores y sabe perfectamente cómo funciona el mundo del espectáculo. Es consciente de que pertenece a una familia muy popular, de ahí que haya dado explicaciones sobre lo último que ha pasado. Carmen Borrego y su hijo José María están distanciados, pero nadie sabe qué les ha pasado exactamente.

Alejandra Rubio quiere lo mejor para su familia

Alejandra tuvo muchos problemas con Carmen Borrego porque supuestamente había ciertos celos entre ellas, pero están solucionados. Por eso ha dado la cara por su tía y ha dejado claro que su primo es el único responsable de lo que está pasando. El joven no olvida que Carmen ha anunciado el embarazo de su mujer en Lecturas, su revista de cabecera.

Rubio ha explicado que José María iba a participar en la exclusiva, pero sucedió algo que le hizo cambiar de opinión en el último momento. Por eso considera injusto que Carmen quede en una situación tan delicada, no se merece el trato que está recibiendo. “Lo está pasando mal, yo he tenido problemas con ella, pero esta vez se la está criticando por algo que no ha tenido culpa”.

María Teresa Campos es consciente de que en su familia hay una nueva revolución, pero ella ya no tiene tanto poder como antes. No se encuentra en las mejores condiciones, pues de lo contrario habría hablado con su nieto para hacerle entrar en razón. De momento ha preferido tomar distancia y dejar que sea Terelu Campos la que tome las riendas.

Alejandra Rubio confía en su madre

Alejandra ha adoptado la misma postura que Terelu: estar cerca de Carmen, pues en esta ocasión no ha actuado con mala intención. Es cierto que ha hablado de un tema que no le corresponde, pero lo ha hecho para ayudar a su hijo. También está preocupada porque sabe que el estado de María Teresa es delicado y no quiere darle más disgustos.

Rubio le ha echado en cara a José María que haya sido tan desagradable con los reporteros. “Así no se trata a la prensa, vale que eres anónimo, pero lo sabemos desde que somos pequeños”. Considera que no es un comportamiento propio de la familia Campos y que debe ser condenado.