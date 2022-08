Alejandra Rubio deja a su novio mudo y toma su decisión más difícil

Alejandra Rubio ha conseguido hacerse un hueco en la prensa del corazón con el paso del tiempo. Lo cierto es que, desde que cumplió la mayoría de edad, la joven quiso seguir los pasos de otras muchas celebrities: dedicarse al mundo de las redes sociales.

Asimismo, a sus 22 años de edad, la hija de Terelu Campos es de las influencers más famosas de nuestro país. Eso sí, a pesar de haber nacido rodeada de los medios, definitivamente, dio el paso a la fama cuando empezó a colaborar en el ya extinto espacio Viva la vida.

A partir de entonces, cada fin de semana, se unía al resto de tertulianos del formato para opinar sobre lo último del mundo del corazón. Sin embargo, esta faceta suya en televisión llegó a su fin con la inesperada cancelación del programa de Telecinco.

No obstante, tras unas semanas sin rastro de ella, por fin, va a regresar a la pequeña pantalla por la puerta grande.

| GTRES

Alejandro Rubio se sentará en Sálvame Deluxe

Desde que Viva la vida dijo 'adiós' definitivamente, son muchos los colaboradores del espacio que se han quedado sin un hueco en la televisión, entre ellos, la misma Alejandra Rubio. En cambio, otros han conseguido unirse a otros programas de la cadena como en el caso de María Verdoy, que, actualmente, es de las presentadoras sustitutas de Ya es mediodía.

Sin embargo, Alejandra Rubio no corría la misma suerte y desaparecía repentinamente del ojo público. Si bien es cierto que la joven se mantiene ocupada en su faceta como influencer, además de otros compromisos laborales desconocidos, la joven quería retomar su pasión dentro de los medios.

Ahora, parece que el deseo de Alejandra Rubio se ha cumplido porque ya se ha confirmado que se va a ser una de las invitadas del Deluxe este viernes, 19 de agosto. Asimismo, la nieta de María Teresa Campos se sentará por primera vez en este espacio y será entrevistada, nada más y nada menos, que por su propia madre.

No solo ambas podrían protagonizar uno de los mejores momentos del espacio nocturno, sino también interesa qué es lo que podría llegar a confesar la joven. Además, puede que algunas de las preguntas que le planteará Terelu Campos sea si tiene intención de seguir con su profesión en televisión.

Aunque no se tenga la respuesta definitiva a esta cuestión, todo apuntaba a que podría ser una de las nuevas colaboradoras de Sálvame. Sin embargo, tras surgir estos rumores, la tertuliana ha sido muy clara respecto a este tema. "No me gustaría que Alejandra Rubio estuviera aquí de colaboradora", empezaba diciendo.

"Creo que aquí va también el cinismo y la hipocresía de todos. La vida que llevábamos y el tipo de televisión que se hacía antes, nada tiene que ver con la de ahora. Querer comparar churras con merinas no tienen nada que ver", explicaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Entré en televisión con 19 años, he vivido desde atrás, he estado en todo. Y esa televisión ya no tiene nada que ver. No digo que sea mejor ni peor, solo que es diferente", con estas palabras ha querido dar por finalizado el asunto.

Sin duda, a Terelu Campos no le ha hecho nada de gracia que su hija se quiera sentar en el Deluxe por un claro motivo. "Es muy complicado porque cuando quieres mucho, conoces mucho y sabes mucho hay una mezcla de ingredientes que dificultan mucho la entrevista. Pero yo cuando hago una entrevista defiendo que se puede preguntar todo con respeto, cariño y humor", se aclaraba.

| Telecinco

Terelu Campos, preocupada por la determinación que ha tomado un miembro de su familia

No cabe duda de que la entrevista a Alejandra Rubio es de las más esperadas de todos los tiempos. De hecho, también será la primera vez que la influencer se sincere como nunca antes lo había hecho.

"Ella está nerviosa, por el entorno en sí, por tener la atención y los focos en su persona", reconocía su madre. Por otro lado, aunque parezca que este gran paso que ha dado la acercará nuevamente a la televisión, lo cierto es que Terelu Campos ha querido aclarar otro tema. Asimismo, la presentadora ha reconocido que la decisión de su hija no tiene relación con la cancelación de Viva la Vida, sino porque a la joven le apetecía.

"Alejandra sí está trabajando, donde no está es en la televisión. Trabaja desde hace muchos años y está con sus estudios", explicaba finalmente la madre de Alejandra Rubio a sus compañeros de Sálvame.