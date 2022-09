Alejandra Rubio confirma lo del embarazo y María Teresa Campos será bisabuela

Alejandra Rubio ha conseguido hacerse un hueco en la prensa del corazón con el paso del tiempo. Lo cierto es que, desde que cumplió la mayoría de edad, la joven quiso seguir los pasos de otras muchas celebrities: dedicarse al mundo de las redes sociales.

Eso sí, el salto a la fama ya lo dio desde que era una niña porque pertenece a una de las familias, sin duda, más mediáticas de nuestro país: Las Campos. Tanto su madre, como su abuela y tía, Alejandra Rubio ha conseguido que su nombre esté en boca de muchos medios españoles.

En mayor medida, la prensa se centra en su vida personal por la familia donde proviene. Justamente, respecto a esta, Alejandra Rubio ha descubierto que muy pronto podría llegar un nuevo miembro a su mediática familia.

| Europa Press

Carmen Borrego habla de su primer nieto

No cabe la menor duda de que Alejandra Rubio está triunfando en el ámbito profesional. Y es que, después de cancelarse inesperadamente Viva la Vida, el programa donde colaboraba, todo parecía indicar que la joven se iba a quedar sin un hueco dentro de Telecinco.

No obstante, actualmente, está ejerciendo de tertuliana en debates de otros programas como Pesadilla en El Paraíso y La isla de las tentaciones. Además, también ahora acaba de sumar en su vida un nuevo trabajo

"Muy feliz de contar que voy a escribir los sábados en el periódico ABC entrevistando a jóvenes talentos", explicaba en redes sociales. Desde luego, una heredera digna de su familia, ya que todo apunta a que está siguiendo sus pasos.

Por otro lado, la nieta de María Teresa Campos también es relaciones públicas en Caro Club, una discoteca de Madrid, que está muy de moda. Justamente, en el día de ayer, 29 de septiembre, se celebró una fiesta en este local, en el que Terelu Campos y Carmen Borrego acudieron.

Y es que las hermanas Campos decidieron asistir para apoyar a Alejandra Rubio en esta faceta suya. Cada una de ellas tuvo su momento de la noche para comparecer ante los medios, pero, sin duda, las declaraciones de la tía de Rubio, Carmen Borrego fueron las más reveladoras.

La colaboradora de Sálvameno se cortó ni un pelo en pronunciarse sobre todo tipo de temas. Desde su complicada relación con Alejandra Rubio hasta la reciente boda de su hijo, José María Almoguera. Justamente, en cuanto al casamiento de su hijo, la tertuliana reveló que "no le importaría" convertirse ya en abuela.

"Mi hijo se ha casado con una mujer estupenda, que tiene ya dos hijos. Entonces cuando les hablé durante la ceremonia, le dije: 'a mí no me puedes dejar de hacer abuela porque tú ya tengas dos…'", relataba divertida la tía de Alejandra Rubio.

No obstante, pero lo que verdaderamente sorprendió fue cuando ella misma anunció que "creo que pronto tendremos noticias". Por lo que, según sus palabras, cabe la posibilidad de que muy pronto Las Campos estén de celebración por la llegada de un nuevo miembro a su familia.

Desde luego, a la hermana de Terelu Campos le encantaría estrenarse como abuela. Además, justamente la colaboradora aprovechaba para desmentir un rumor que desde hacía tiempo estaba circulando. Mucho se ha hablado de una mala relación entre suegra y nuera, algo que Borrego no ha dudado en desmentir.

"No hay persona con la que yo me lleve mejor con la que está mi hijo…". "Siempre está: suegra para arriba y suegra para abajo… no puede estar más pendiente de mí, es un amor de persona", zanjaba la tertuliana de una vez por todas estas habladurías.

| Gtres

Alejandra Rubio y Carmen Borrego, unidas

Por otro lado, Alejandra Rubio ha visto que Carmen Borrego también ha querido sincerarse sobre un tema que también ha acaparado más de un titular. Su polémica relación con su tía ha sido muy comentada durante un tiempo, ya que ambas han tenido varios encontronazos en la pequeña pantalla. Sobre todo, cuando trabajaban las dos en Viva la Vida.

Desde luego, sus idas y venidas eran lo más comentado en la pequeña pantalla. No obstante, parece ser que desde la última riña ya ha pasado un tiempo y, de momento, la relación entre ambas está mejor que nunca. Asimismo lo ha querido aclarar la hija de María Teresa Campos.

"Muchas veces es más el ruido que la realidad y gracias a Dios todo está bien. Nosotros siempre hemos sido una familia muy unida", revelaba dejando claro el buen rollo que hay entre tía y sobrina.

