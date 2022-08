Alejandra Rubio confirma lo de su embarazo justo después de romper la relación

Alejandra Rubio ha dado el paso que todo el mundo estaba esperando y ha concedido una entrevista en Viernes Deluxe. Es la primera vez que pisa el plató y lo ha hecho para apoyar a su madre, quien debutaba como presentadora del programa. Ha estado nueve años sin tomar las riendas del espacio, pero sus responsables han vuelto a apostar por ella.

Alejandra Rubio accedió a hablar con los colaboradores del Deluxe para hacerle un favor a Terelu Campos y además tenía algo que contar. Muchos medios pensaban que iba a anunciar su embarazo y ella se ha pronunciado siendo más tajante que nunca. Ha confirmado que quiere ser madre, pero todavía no se siente preparada y prefiere esperar un tiempo prudencial.

Alejandra ha hablado del tema varias veces, ha reconocido que su sueño es tener un bebé siendo joven para poder disfrutar de él. Si es niña le llamará Lola y llegará al mundo antes de lo que todos piensan, aunque de momento habrá que tener paciencia. Está encantada con su nueva vida y su intención es seguir disfrutando, a pesar de que es algo que tiene en mente.

Alejandra ha aprovechado el momento para aclarar un tema que es importante para ella: ni tiene ni quiere tener relación con Kiko Hernández. Piensa que se está aprovechado de Terelu para hacer daño y cree que sus sentimientos no son sinceros. Se ha especulado con la posibilidad de que Rubio trabaje de colaboradora en Sálvame, pero solo hay una cosa clara: no tendrá contacto con Kiko.

“No entiendo que tengas amistad con gente que no te quiere, bajo mi experiencia es complicado tener una amistad verdadera. Kiko Hernández no te quiere y con María Patiño creo que tienes buena relación, pero creo que no es tu amiga íntima. Tú tienes tus amigos, la palabra amistad es tan importante que no me gusta que llames amigo a alguien que no lo es”, le ha dicho a Terelu.

Alejandra Rubio tiene claro el nombre de su hijo

Alejandra siempre se ha caracterizado por ser un alma libre y después de aclarar el tema de su embarazo ha pasado a otro importante. Le gustaría que las Campos cortaran la relación con Kiko Hernández, ella ya lo ha hecho y está mucho más tranquila. No confía en él y cree que se acerca al rostro del momento para hacer daño o para sacar información.

Rubio tiene mucha experiencia en el mundo de la televisión, aunque todavía tiene mucho que aprender y sigue cometiendo errores. Cuando trabajaba con Emma García desveló que había decidido el nombre de su primer hijo y en ese momento saltaron las alarmas. El tema estuvo en boca de todos durante mucho tiempo, pero no ha aprendido la lección.

La influencer ha vuelto a barajar la posibilidad de ser mamá, aunque en esta ocasión ha dejado claro que lo hará en un futuro. Está muy enamorada de su novio, de hecho él le ha acompañado durante su intervención en el Deluxe. No quiere saber nada de la televisión, pero ha accedido a correr el riesgo porque sabía que era un momento importante para su pareja.

Alejandra Rubio ha llorado mucho

Alejandra no perdona a ciertas personas que le pusieron obstáculos en el camino, sobre todo cuando empezó a trabajar en Telecinco. Reconoce que la primera vez que trabajó de colaboradora en un programa estuvo mucho tiempo llorando porque estaba desubicada. Ahora tiene tanta fuerza que ha explicado claramente el motivo de su entrevista.

“Estoy aquí por ti, sé que para ti fue muy duro cuando dejaste de estar aquí y me hacía ilusión estar aquí contigo. Sé que querías que de alguna forma estuviera aquí, me lo han pedido y al final es trabajo. Vengo a estar contigo un ratito”, le ha comentado a su madre