Alejandra Rubio confirma que el bebé llegará pronto y se niega a dar el nombre

Alejandra Rubio ha sido consciente, este martes 25 de octubre, de que su familia aumentará en un miembro más dentro de unos meses.

Alejandra Rubio no daba crédito cuando se enteraba por Sálvame que su primo, José María Almoguera, ocultaba una noticia muy personal. Un hecho que su tía Carmen iba a desvelar en la portada de una conocida revista del corazón.

Ha tenido a bien dar una entrevista exclusiva a la revista Lecturas para responder a todos. Daba la cara tras todo lo que se ha formado con los audios que salieron a la luz de su nuera, Paula Olmedo.

Alejandra Rubio asume que nacerá dentro de poco

Hablamos de unos audios en los que critica sin piedad al clan Campos. Eso sí, aprovechando la citada exclusiva, la tía de Alejandra Rubio ha lanzado un bombazo de notables dimensiones.

Y no es otro que el anuncio de que se convertirá en abuela por primera vez. Lo cierto es que Paola Olmedo está embarazada de José María, el hijo de Carmen.

Alejandra Rubio prefiere no dar el nombre de su futuro primo para no tener problemas familiares. Sabe lo que tiene que hacer, supuestamente le han recomendado no entrar en detalles y va a seguir el consejo. Por ese motivo no dará el nombre de la criatura, sabe que eso es algo que le corresponde a los padres.

Esta noticia ha sido adelantada en exclusiva, horas antes de que Lecturas desvelase en sus redes la buena nueva, por el programa estrella de Telecinco, Sálvame.

Y es que Jorge Javier Vázquez fue el encargado de destripar la exclusiva que iba a salir en los kioskos pocas horas más tarde. El presentador de Badalona, sin pensárselo dos veces, ha cebado al principio del programa de ayer que tenía una noticia muy importante sobre la tía de Alejandra Rubio.

Nada hacía pensar que la hija de María Teresa Campos iba a anunciar que se convertiría en abuela. Pero contrarrestando con lo sucedido los últimos días con esos famosos audios, la feliz noticia se ha destapado en pleno directo.

La tía de Alejandra Rubio monta en cólera tras el anuncio

Alejandra Rubio sigue asimilando lo que ha pasado. La polémica ha llegado más allá de este anuncio de Carmen, después de que Jorge Javier desvelase el titular en portada de la entrevista.

Lo cierto es que ha sido una semana muy calentita para Alejandra Rubio, Terelu Campos y Carmen Borrego. Todas ellas han tenido que aguantar como Paola Olmedo fue pillada por una clienta poniendo a parir a las televisivas.

El titular de la entrevista ha dado pie a que Carmen Borrego se enfadase con la revista. Y es que afirmaba la tertuliana que el siguiente titular nunca se había pronunciado y ha contactado con el programa de Telecinco para negar esta frase.

"Mi hijo se ha ganado el cielo", ha sido la frase que ha lanzado Carmen Borrego, a pesar de que niegue totalmente que esta haya salido de su boca. Este enfado de Borrego también ha sentado muy mal a la revista Lecturas. No están dispuestos a que les tomen por mentirosos y esperan una rectificación por parte de la tía de Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio quiere evitar los problemas

Este miércoles, Carmen estará para aclararlo todo y defenderse, en tal caso, en el plató de Sálvame. La televisiva está convocada dentro de unas horas. Y más aún después de la gran exclusiva que ha salido horas antes de lo previsto y que ha vuelto a sacar la ira de la familiar de Alejandra Rubio.

Sin duda, no son tiempos fáciles para ella después de ser humillada en televisión por su nuera. Ahora, carga contra la publicación que le ha pagado una suculenta cantidad de dinero por hablar de su familia.

Gema López desveló ayer en directo que habló con Borrego tras la polémica de los audios y le espetó lo siguiente. "Me dijo, muy nerviosa, 'es que mi nuera está embarazada', y me dijo 'no digas nada'. A lo mejor la chica está de poco tiempo, pensé", ha expresado la madrileña.