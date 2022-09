Alejandra Rubio avisa a Terelu que no podrá ser abuela cuando ella pensaba

Alejandra Rubio le acaba de dar a su madre la peor de las noticias. Y es que, todo apunta a que Terelu Campos va a tener que posponer sus planes de ser abuela durante un tiempo.

Desde que la pequeña de las Campos entró en la pequeña pantalla, se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Mediaset España, aunque, tras la cancelación de Viva la vida, el futuro de la influencer dentro de esta empresa audiovisual se complicó bastante.

| Europa Press

Pero Alejandra Rubio no está dispuesta a darse por vencida y, a pesar de haber renegado y cargado en varias ocasiones contra Sálvame, hace unas semanas pudimos verla en el Deluxe concediendo su primera entrevista en este espacio de La fábrica de la tele.

Desde entonces, la nieta de María Teresa Campos es una parte fundamental de este formato. Tanto es así que, en los últimos días, no se habla de otra cosa que de su fuerte discusión en plena calle con su pareja durante el cumpleaños de su madre.

Ahora, la colaboradora ha dejado sin palabras a todos sus seguidores tras reaparecer por sorpresa en el nuevo formato de Telecinco. Este domingo 11 de septiembre, la influencer se ha convertido en una de las tertulianas del nuevo reality de Telecinco, Pesadilla en el paraíso.

Alejandra Rubio comenzó su carrera televisiva de la mano de La isla de las tentaciones | GTRES

La joven ha vuelto a revivir sus inicios dentro de la televisión, ya que su carrera profesional comenzó de la mano de otro de los grandes programas de la cadena, La isla de las tentaciones. La hija de Terelu Campos se convirtió en una de las colaboradoras de los debates de este importante programa.

Ahora, Alejandra Rubio ha asegurado que sus planes de ser madre se han visto truncados, pero por una buena razón. Y es que, a día de hoy, está muy centrada en otro de los aspectos de su vida: su carrera profesional.

Alejandra Rubio deja muy claras cuáles son sus prioridades

Alejandra Rubio ha regresado a sus inicios dentro de la pequeña pantalla. Después de probar suerte en Viva la vida, hablando sobre temas del corazón y hasta de su propia familia, la influencer ha hablado alto y claro acerca de cuáles son sus expectativas de cara al futuro.

Durante su entrevista en el Deluxe, la joven dejó muy claro que ella está dentro de la televisión porque le apetece, no por problemas económicos, y que solo acepta los proyecto que verdaderamente le llaman la atención.

"No estoy aquí por necesidad económica. Si quisiera ganar dinero, haría otras cosas que me proponen y digo que no", le aseguró Alejandra Rubio a su madre, que ese día se convirtió en la presentadora del formato.

| Telecinco

Alejandra Rubio confesó que, a pesar de trabajar en televisión, sabe que su futuro no se encuentra dentro de los programas del corazón. "Tengo muy claro lo que quiero y estoy muy enfocada en mi carrera, en lo que me gusta y lo que estudio".

Según confesó la nieta de María Teresa Campos, lleva un tiempo estudiando artes escénicas, con el único propósito de convertirse en una reputada actriz. "Estoy estudiando interpretación, es muy complicado. Hay muy poco trabajo y grandes actores que están en su casa".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Yo lo voy a intentar con todas mis fuerzas, pero también me gusta estar aquí en televisión y en el momento que me salga algo fuera de esto, pues, ya veré".

A pesar de que se siente muy a gusto en Mediaset España, Alejandra Rubio sabe perfectamente que su trayectoria profesional no depende de ella. "Estaré aquí el tiempo que la gente de aquí quiera que esté y mientras piensen que valgo y gusto, pero tengo otros planes en mi vida".