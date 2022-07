Alberto, el padre del hijo de Isa Pantoja, enciende todas las alarmas

Alberto Isla es ahora un hombre bastante desconocido. Hace ya un tiempo que decidió alejarse definitivamente de los medios de comunicación. Lejos han quedado aquellos años en los que Alberto copaba todos los titulares y era perseguido por los paparazzi y los reporteros de calle.

Salir con Isa Pantoja, en la época en la que Isa era asidua a juergas, polémicas y jaleos varios, conllevaba para todo su entorno una atención mediática salvaje.

Alberto Isla es el padre de Albertito el hijo mayor de Isa. Ahora lleva una vida discreta, alejada de la popularidad y únicamente se sabe de él por sus redes sociales. Se define como "padre y católico" y trabaja como Técnico en emergencias sanitarias, imagen pare el diagnóstico y medicina nuclear.

También es padre de Alejandro, un niño de 11 años fruto de una relación anterior con una chica llamada Estefanía.

A Alberto no siempre se le vio incómodo en los medios de comunicación. Principalmente cuando vivió la ruptura con Isa y todo lo que conllevó.

Alberto Isla, en muchos programas de Telecinco

Alberto Isla conoció la fama y todas sus ventajas e inconvenientes durante varios años. Saltó a la fama por su relación con Isa P, fue tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa y participó en varios programas e incluso en Supervivientes 2018.

Alberto pasó mucho tiempo contando intimidades de su vida con Isa, de Cantora, de Isabel Pantoja y de todos los miembros del clan. Ganó mucho dinero, Isabel Pantoja incluso llegó a demandarle y los trastos entre unos y otros iban de cabeza y cabeza.

"Se me fue la pinza por completo. Hice lo que me dio la gana, me gasté todo el dinero en seis meses, empezaba a tirar dinero por el coche ahí... era un loco".

Después de la experiencia en Honduras de Alberto, todo cambió. El ex de Isa P. se dio cuenta de que la vorágine televisiva no le beneficiaba y empezó a alejarse progresivamente de los medios.

Eso también conllevó una bajada significativa del nivel económico, es el precio que ha tenido que pagar, a cambio del anonimato y la discreción. Parece, no obstante, que le compensa, pues no tiene intención, a corto plazo, de volver al redil.

De hecho, Alberto Isla es la muestra de que si no se quiere salir, no se sale. O se sale muy poco.

Con Isa Pantoja llegó a un acuerdo para regular las visitas de Alberto y se está cumpliendo a rajatabla. En Viva la vida, hicieron un reportaje hace un tiempo sobre Isla, en el que afirmaban, algunos vecinos, que lo veían hacer deporte y salir en bici con el niño.

La conclusión del mismo era que Alberto no tiene un trabajo fijo, pero sigue esforzándose para encontrarlo, a la vez que está muy pendiente e implicado de la educación de sus hijos.

El mensaje que acaba de mandar Alberto Isla al mundo

Isla ha compartido a lo largo de los últimos tiempos una única foto con la que supuestamente sería su novia. Nunca ha hablado de ella y tampoco se ha podido confirmar si siguen juntos o no.

De hecho, en sus redes sociales, Isla únicamente publica fotos de si mismo. No demasiadas y con mensajes escuetos y bastante crípticos. No obstante, el último que acaba de publicar podría significar que no va todo como era de esperar.

Alberto ha publicado una foto suya, en blanco y negro, de perfil y con cara seria. El mensaje que la acompaña es el siguiente: "Gran tormento vivir con quien nos odia. Mayor suplicio tratar con quien no nos comprende".

¿Qué querrá decir Alberto con estas palabras tan pesimistas? ¿Habrá algún tipo de problema en su vida, para que públicamente quiera hacer estas manifestaciones? I lo más importante: ¿tendrá algo que ver Isa, con quien lógicamente tiene contacto por su hijo en común, en estas afirmaciones?