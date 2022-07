Albert Rivera reconoce lo que Malú ha intentado ocultar sobre la ruptura

Albert Rivera decidió dejar la política porque no obtuvo los resultados que esperaba, pero sigue conectado al gran público.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Es un rostro más de la crónica social, sobre todo, desde que empezó a salir con Malú y tuvo una hija con ella. En un primer momento, lograron pasar inadvertidos, pero los rumores de crisis no tardaron en llegar.

Albert Rivera ha intentado ser discreto y nunca se ha pronunciado sobre su supuesta ruptura, pero ya no puede esconderse más. El portal Informalia asegura que una conocida publicación tiene en su poder una fotografía de la cantante “con la cara triste”. La separación solamente es un rumor, pero Rivera reconoce que la madre de su hija no lo está pasando bien.

| Europa Press

Albert, haciendo gala de la prudencia que la caracteriza, no ha hablado del tema con ningún periodista, aunque tampoco ha hecho falta. La imagen de Malú demuestra que la situación no está siendo fácil porque ella tampoco se siente cómoda siendo noticia por su vida privada. Ha decidido viajar a las playas de Cádiz junto a su pequeña, pero la prensa le ha pillado y ya han empezado a hablar.

Albert, según la familia de la artista, no está pasando las vacaciones y nunca ha tenido intención de hacerlo. La artista de Lucía alquiló una casa sin contar con el antiguo líder de Ciudadanos, sabía que no iba a pasar el verano con ella. Todo esto tiene una explicación: Rivera tiene mucho trabajo en la capital y no puede permitirse ausentarse de su despacho de abogados.

Malú ha intentado callar los rumores, pero cada vez suenan con más fuerza y la situación está completamente descontrolada. Fuentes cercanas aseguran que no hay separación a la vista, que la pareja está igual de enamorada que siempre. El problema es que el entorno de la cantante dice lo contrario, por eso la prensa no ha dejado de investigar.

Albert Rivera, el único que sabe la verdad

Albert seguirá la misma línea: no se pronunciará ni dará declaraciones porque sabe que entraría en un juego bastante peligroso. Sin embargo, a su entorno sí le habría reconocido que la ruptura, mejor dicho, la especulación sobre la ruptura, está siendo difícil. Solamente él y su novia saben lo que ha pasado, pero ninguno está dispuesto a contar la verdad.

| Europa Press

Rivera tiene familia, no quiere que sufran por noticias que no tienen nada que ver con la realidad. El problema es que los fotógrafos no van a parar hasta conseguir un material jugoso y lo cierto es que lo han conseguido. Supuestamente existe una imagen de la sobrina de Paco de Lucía que ha abierto un nuevo debate: no está de humor.

Malú, según ha informado el programa Socialité, tiene ciertas diferencias con su padre y no pasa tanto tiempo con él como debería. Hay motivos suficientes para pensar que la artista no está atravesando un buen momento, aunque siempre podrá contar con el amor del público. Es una de las grandes voces de España, ha estado tres años en silencio porque estaba cuidando de su hija, pero ha vuelto.

Albert Rivera protegerá a Malú hasta el final

Albert controla la opinión pública mejor que nadie, es un gran político y sabe lo importante que es tener al público contento. Se ha dado cuenta de que cometió un error: no acompañó a Malú en su regreso a los escenarios. Ahí empezaron los rumores de crisis y, desde entonces, cada vez hay más medios que aseguran que la separación está cerca.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Rivera pasará el verano en Madrid, de momento nadie le ha visto con la madre de su hija, pero es posible que haga alguna escapada. La artista ha alquilado una casa en Cádiz para que la pequeña de la familia disfrute de la playa. El abogado quiere protegerlas y hará lo necesario para que no sufran por todo lo que está sucediendo a su alrededor.