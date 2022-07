Albert Rivera recibe un mensaje de Malú después de anunciar lo de la ruptura

Albert Rivera vivió las mieles del éxito en política, aunque después se convirtieron en un batacazo impresionante que le llevó a dejar dicho ámbito. Ahora parece que está afrontando sus horas más bajas a nivel personal. Sí, porque cada vez cobran más peso los rumores que indican que ha roto con Malú.

Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido la separación. Eso sí, el catalán ha oído ahora a la cantante pronunciar públicamente unas palabras que parecen ser muy esclarecedoras.

Albert Rivera y los rumores de separación

El exdirigente de Ciudadanos lleva meses soportando las habladurías que indican que ha puesto fin a su historia de amor con Malú. Sin embargo, en las últimas semanas las citadas se han acrecentado de forma considerable. Y es que se han dado varias circunstancias que indican que las cosas no están bien entre ellos.

| La noticia digital

En concreto, ha llamado la atención que él no haya acudido a ninguno de los conciertos de su chica. A esto se suma que ella ha estado de vacaciones en Andalucía junto a su hija y a su familia, pero él no ha aparecido. No se le ha visto en ningún momento por Algeciras, que es donde la artista ha estado descansando y donde se le ha tomado más de una foto visiblemente seria.

Pero esto no es todo, pues también ha hecho sospechar que las cosas no están bien entre ellos el que hayan suspendido un plan. Nos estamos refiriendo a que ella había reservado una casa para pasar 15 días en Zahara de los Atunes, quizás con él. No obstante, ninguno de ellos ha aparecido finalmente por la vivienda.

| Wikipedia

Albert Rivera escucha las palabras de Malú

El que fuera diputado sigue alejado de la prensa y no ha hecho ninguna declaración sobre su vida sentimental. Ha sido su chica la que ahora ha concedido unas breves palabras, que están siendo interpretadas como un mensaje claro y directo que desmienten los rumores. Básicamente, han sido vistas como una negación de que ya no esté con su chico.

La hija de Pepe Lucía ha sido preguntada en el aeropuerto Barajas de Madrid tras volver de un gran éxito con su concierto en Mallorca. Y lo primero que ha querido dejar de manifiesto, como recoge Diez Minutos, es que la gira “va muy bien, muchas gracias”.

También se ha querido saber cómo afronta la época estival y si va a poder tener tiempo de descanso. Ante esto ha respondido: “No mucho, ya sabes cómo son las giras”.

Acto seguido, la reportera ha añadido otra cuestión: “¿Vas a tener tiempo a pesar de todo para estar con la niña y con Albert?”. Y aquí la cantante de Blanco y Negro ha sido muy tajante: “Pues claro, tiempo para la familia siempre hay”. Esto sin pasar por alto que ha añadido que su hija, Lucía, está muy bien.

De esta manera, para muchos, la madrileña ha dejado claro que sigue con su pareja. Incluso que van a disfrutar juntos del verano, en la medida que sus respectivos compromisos profesionales se lo permitan.

| Europa Press

Pero no podemos obviar que también circulan otras teorías al respecto. En concreto, que Malú con la frase de la familia ha querido hacerle un reproche a Rivera. Exactamente, le ha dicho que hay que buscar tiempo para estar con los seres queridos se tenga el trabajo que se tenga.

Sea como sea, son todo hipótesis. Habrá que esperar para ver si, definitivamente, les vemos juntos en estas semanas estivales o no. De producirse este momento confirmarían que su amor, a pesar de las crisis vividas, sigue siendo fuerte.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón