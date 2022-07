Albert Rivera y Malú no están juntos y la familia explica el motivo

Albert Rivera y Malú se han convertido en el centro de todas las miradas. La pareja ha hecho saltar de nuevo todas las alarmas al saberse que no están juntos.

Ambos siempre han sido muy discretos con su vida privada. Desde que comenzaron su relación, han sido contadas ocasiones en las que se han dejado ver públicamente.

Sin embargo, desde que llegó la pequeña Lucía, parece que sus vidas han cambiado por completo. A partir de entonces, el expolítico y la cantante han hablado en alguna ocasión de su faceta como padres.

Y es que compaginar su vida profesional con la familiar a Albert Rivera y a su chica no les ha sido demasiado fácil. Prueba de ello es que Malú ha tenido que priorizar su lado maternal a su carrera profesional.

"A mí los límites me los ha puesto la vida y ahora otra vez con mi hija. Es como olvídate de ti un poquito", contó la artista en una ocasión. "No imaginaba que se pudiera amar de una forma tan brutal sin nada. Tan de verdad. Tan fuerte y tan profundo".

Aunque, esto está a punto de cambiar. Después de tres años fuera de los escenarios, la pareja sentimental de Albert Rivera ha retomado su trabajo por todo lo alto. El pasado 12 de mayo, la artista se subió al escenario del WiZink Center (Madrid) para dar un espectacular concierto de inicio de gira.

Ahora, una persona muy cercana ha asegurado que la pareja no está junta y explica los motivos de su separación.

Albert Rivera, más lejos que nunca de Malú

Albert Rivera ha comenzado el verano lejos de su familia. Y es que, según ha podido saber el programa Socialité, Malú ha decidido hacer las maletas para pasar unos días en Algeciras.

El pasado domingo, 3 de julio, el formato anunció que la cantante había decidido hacer una escapada junto a su hermano, su madre y su hija a la ciudad que le vio crecer.

"Está aquí en Algeciras ahora. Se está quedando en Sotogrande, pero hoy comieron aquí. El domingo hay un homenaje a Paco de Lucía, pero no sabe si se quedará aquí hasta entonces", aseguró una persona muy cercana a la familia del guitarrista.

Esta confidente le ha asegurado a este programa que, de momento, el expolítico no ha hecho acto de presencia. "Albert Rivera por ahora no está".

"Malú ha alquilado una casa en Zahara de los Atunes 12 día, porque hasta el 16 de julio no tiene conciertos. Ahí ya, supongo, que se unirá Albert Rivera".

Albert Rivera se entera del distanciamiento con su padre

Albert Rivera es consciente de la complicada relación que mantiene su pareja con su padre, Pepe de Lucía. A pesar de intentar ocultar este distanciamiento, los rumores no han dejado de aparecer.

Esta separación entre padre e hija podría venir desde muy lejos. Y es que, cuando se empieza a hablar del posible embarazo de Malú, su progenitor no tenía ni idea. "Son cosas muy personales, no te puedo decir… No hablo de esas cosas", aseguró en su momento.

Ahora, esta persona cercana a la familia ha asegurado que, durante sus primeros días en Algeciras, la cantante no se ha puesto en contacto con Pepe.

"Está con la madre y el hermano. A Pepe de Lucía, por lo que se ve, ni le han dicho que iban a ir y obvio que tampoco le han invitado a la comida".

Por su parte, el suegro de Albert Rivera reclama a través de las redes sociales la atención de su hija. "A mí no me gusta esa foto. Me gusta y muchísimo todos los que estáis ahí. Qué alegría ver a mi sangre junta", escribió Pepe en una de las publicaciones de Malú.