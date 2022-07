Albert Rivera encuentra una foto comprometida de Malú y asume lo de la ruptura

Albert Rivera está acostumbrado a resolver situaciones delicadas, pero no sabe cómo comportarse en conflictos relacionados con su vida. Le han involucrado en un gran escándalo porque supuestamente existe una foto de Malú que evidencia el mal momento que están pasando. Los rumores de crisis suenan cada vez con más fuerza y el político sabe que no puede silenciar lo de la separación.

Albert Rivera prefiere no pronunciarse y algunos expertos recuerdan que no hay una decisión tomada: por el momento sigue con Malú. Ha asumido que lo de la ruptura dará de qué hablar, a pesar de que no haya nadie que pueda demostrar lo que ha sucedido. El portal Informalia asegura que existe una imagen de la sobrina de Paco de Lucía que deja poco a la imaginación.

| GTRES

Albert ha regresado al centro de la polémica porque la periodista Gema López ha hablado del tema en Sálvame aportando nuevos datos. Gema reconoce que no puede hablar de separación, pero garantiza que sí hay un desgaste que podría terminar en tragedia en cualquier momento. Según sus datos, el abogado se está involucrando más de la cuenta en la carrera artística de su novia.

“Albert es abogado, le dijo de llevarle ciertos aspectos de su carrera musical y al principio Malú no lo vio mal. El problema es que ella tenía un círculo así muy cercano y cerrado que había trabajado con ella muchos años”, explica la colaboradora de Sálvame. Esto explicaría el motivo por el que el padre de la cantante habló más de la cuenta en Socialité.

Rivera se sorprendió al descubrir que su suegro había desvelado en Telecinco que no estaba pasando el verano al lado de la artista. Supuestamente ambos tienen compromisos profesionales incompatibles, de ahí que cada vez estén más alejados. Sin embargo, el entorno promete que solo es una separación física, no hay nada sentimental detrás de esta decisión.

Albert Rivera podría dar explicaciones en breve

Albert ha optado por estar lejos del escándalo, pero en Sálvame le han acusado de algo bastante serio y es probable que cambie de planes. Quizá emita un comunicado o hable con algún informador para dejar claro que él no tiene nada que ver en lo de la ruptura. Los rumores llevan sonando desde hace tiempo, no es cierto que los consejos profesionales que le da a Malú hayan influido.

| La noticia digital

“Él habría querido asumir cargos que llevan otras personas desde hace mucho tiempo y eso ha creado las primeras fricciones y la crisis”. Gema López considera que el abogado ha llegado demasiado lejos, por eso el equipo de la cantante está tan descontento. La situación ha empeorado desde que varios medios han asegurado que existen imágenes delicadas de la cantante.

La sobrina de Paco de Lucía, según cuentan en Telecinco, está atravesando un momento delicado y su estado de ánimo no es bueno. Supuestamente le han hecho unas fotos en las playas de Cádiz que demuestran lo que le sucede. Está preocupada, no sabe cómo gestionar la situación y no quiere que la prensa se haga eco de sus problemas.

Albert Rivera ha hablado con Malú

Albert ha sido el líder de un partido político con mucha relevancia, así que sabe que no puede dejar nada a la improvisación. Ha hablado con Malú de lo que está sucediendo y juntos han llegado a un acuerdo: no entrar a confirmar ni a desmentir nada. Sin embargo, la intérprete sí ha insinuado que todo lo que están contando es mentira.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Tiempo para la familia siempre hay”, ha comentado la reina de la canción sin dar demasiados detalles. Rivera ya ha asumido que se avecina tormenta, aunque en esta ocasión no le pillará desprevenido. Su comportamiento le ha hecho ganarse el respeto del público, así que no afronta solo esta batalla.