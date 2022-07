Albert Rivera confirma que Malú tiene un problema de dinero después de separarse

Albert Rivera controla los medios de comunicación mejor que nadie, por eso sabe que lo más acertado es mantenerse al margen. El programa Socialité ha dado veracidad a los rumores que circulan en las redes sociales y la noticia cada vez gana más repercusión. Supuestamente el abogado lleva un tiempo lejos de Malú porque no estarían atravesando un buen momento.

Albert Rivera es el único, junto con la cantante, que conoce lo que está sucediendo, pero no dará explicaciones en ningún medio. Lo que sí está confirmado es que deben pasar el verano separados porque ambos tienen compromisos profesionales incompatibles. Malú ha alquilado una casa en su tierra natal para que su hija disfrute de la playa, pero tiene pendientes varios conciertos.

| La noticia digital

Albert ha confirmado, gracias a una información publicada en Socialité, que la artista tiene un problema económico. Se han separado físicamente para que cada uno pueda centrarse en sus proyectos, pero la sobrina de Paco de Lucía no está aprovechando el tiempo. En Telecinco aseguran que pide 122.10 euros para disfrutar de su voz, un dinero que sus fans no pueden pagar.

“Su pareja, al ser Albert Rivera, ha podido generar rechazo porque estas cosas pasan. Ella tiene una audiencia más joven, pero mucho más voraz a la hora de consumir contenidos y el público se ha podido sentir desatendido”, declaran. Supuestamente sus seguidores mayores están molestos porque no comparten la tendencia política del catalán.

Albert ha descubierto que la buena fama de su pareja podría caducar, al menos eso es lo que cuenta la periodista Nuria Marín. “Antes era reina y ahora ha visto cómo la competencia se la está comiendo”, explican en Socialité. Supuestamente el problema originado por el dinero de las entradas de sus conciertos ha marcado un antes y un después.

Albert Rivera escucha la versión del padre de Malú

Albert ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones que Pepe, el padre de Malú, ha dado en el programa de Nuria Marín. “No me preguntes, yo no entro en ese juego, discúlpeme, pero no sé nada porque estoy en un momento de dificultad”. Prefiere no entrar en ciertos asuntos porque no quiere salir perjudicado, pero sí ha dejado claro que todo es mentira.

| Europa Press

Rivera puede estar tranquilo, su suegro ha negado la ruptura y el público está mucho más tranquilo. “Mi palabra, no me han contado nada ni quiero saberlo porque vivo en una burbuja. Nosotros somos una familia y hablamos de cosas triviales”, ha declarado Pepe en un tono educado.

En Telecinco insinúan que la pareja lleva unos meses en crisis, por eso están pasando el verano en ciudades distintas. De momento solo se han separado físicamente, aunque es posible que todo sea un malentendido y que tengan planes secretos. Ni la artista ni el abogado quieren hablar sobre su vida, así que quizá hayan reservado unas semanas para estar juntos y nadie lo sepa.

Albert Rivera desconocía la gravedad de la situación

Albert es un maestro del mundo de la política, pero desconoce los entresijos del negocio de la música. No sabía que el dinero que pide Malú por disfrutar de su talento iba a generar tanta controversia. Las redes han ardido porque hay quien acusa a la cantante de no estar comprometida con su público.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El programa Socialité ha recogido varios testimonios de fans que están molestos porque la sobrina de Paco de Lucía ha cometido un error. Ha cancelado un espectáculo sin avisar con la suficiente antelación. Debemos aclarar que ha tomado esa decisión basándose en un argumento de peso, aunque nadie sabe qué ha sucedido exactamente.