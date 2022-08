Albert Rivera sabe que Malú no quiso seguir debido a su delicado estado

Albert Rivera sabe todo lo que le ha costado a Malú regresar a los escenarios. Y es que el delicado estado de la cantante fue uno de los motivos de que estuviera cuatro años sin dedicarse a lo que mejor sabe hacer.

La pareja está más de actualidad que nunca. A pesar de sus intentos por pasar desapercibidos, varios medios de comunicación se han hecho eco de una sorprendente información.

Y es que todo apunta a queAlbert Rivera y la artista están pasando por una fuerte crisis en su relación sentimental después de cuatro años de amor y una hija en común.

Aunque estas informaciones han quedado en entredicho después de las últimas declaraciones de padre de Malú. Hace unos días, Pepe de Lucía decidió salir en defensa de su hija, asegurando que él no tiene constancia de esta ruptura.

"Te doy mi palabra de hombre que no tengo ni idea. Aunque la tuviera no te lo diría, ya te lo he dicho antes", aseguró el suegro del expolítico.

Ahora, y a pesar de que todavía no ha habido una confirmación por parte de la pareja, la todavía novia de Albert Rivera ha contado los motivos por los que no ha regresado antes a los escenarios.

Albert Rivera es consciente de los problemas de su pareja

Albert Rivera sabe perfectamente por todo lo que ha tenido que pasar Malú durante todos estos años. Y es que la cantante ha estado cuatro años alejada de los escenarios tras sufrir una lesión.

Además, a este problema físico, se le unió la pandemia de coronavirus y el nacimiento de la pequeña Lucía, que le robó a la artista todo su tiempo y dedicación.

Ahora, la pareja sentimental de Albert Rivera ha podido retomar su gran pasión con la gira de su último disco, Mil batallas, nombre que define a la perfección la vida de la cantante.

"La clave ha sido seguir haciendo lo que te sale del alma. Al final, este disco es una historia que empieza con una canción y termina con otra, y todo tiene un sentido", ha asegurado.

"Llevo toda una vida de perfeccionismo extremo, de exigencia enfermiza y creo que eso no me permitía disfrutar prácticamente nada de lo que hacía".

Albert Rivera se entera de los miedos de la madre de su hija

Albert Rivera sabe que Malú es una mujer fuerte, pero en alguna ocasión ha tenido miedo, sobre todo, cuando llegó la pequeña Lucía al mundo.

"Tenía un poco ese miedo de querer estar a la altura en todo y no saber si iba a poder, pero luego me he dado cuenta de que se puede hacer", ha asegurado la hija de Pepe de Lucía.

Y es que, para ella, ha sido muy difícil compaginar su maternidad con su carrera profesional, pero, al final, se dio cuenta de que podía con eso y con mucho más. "Creo que la capacidad que tenemos las mujeres para lograr tirar de todo para adelante, solo la tenemos las mujeres, por eso tenemos nosotras a los hijos".

Malú también ha querido dedicarle unas palabras a Albert Rivera. Según ha contado ella misma, siempre se ha sentido muy protegida y apoyada por su pareja en la crianza de su hija. "Dentro de mi relación, no he sentido ese machismo, pero fuera sí y mucho".

"Pero es que, al final, hay un arraigo machista y nos encanta. Si no, ¿de dónde sacamos la noticia? Pero yo no voy a entrar en eso porque me parece una contaminación absoluta del alma y no la quiero".

"Yo soy de las personas que miran hacia delante y quieren cambiar el mundo, no quiero retroceder. No quiero que mi hija sepa que eso existía, no quiero que piense que eso es lo normal. Pero sí, se nos juzga desde el machismo, basta con tirar de hemeroteca y leer los titulares que nos han puesto, míralos y valóralos tú misma".