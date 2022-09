Albert Rivera abraza a su hija después de lo que han contado de su ruptura con Malú

Albert Rivera abandonó la política para estar lejos del foco mediático, pero no ha conseguido su propósito. Los sentimientos mandan y después de dejar Ciudadanos se enamoró de Malú, una de las cantantes más queridas del país. La pareja es extremadamente discreta, por eso nunca han entrado a confirmar ni desmentir lo que estaban contando sobre ellos.

Albert Rivera sabe que el programa Viva la Vida hizo una investigación que le situó en el centro de la polémica. Insinuaron que estaba en crisis con la sobrina de Paco de Lucía, por eso se habían separado durante los meses de verano. El periodista Luis Rollán, amigo de la cantante, prometió que todo era un error y que los enamorados seguían juntos.

Albert se separó físicamente de Malú durante unas semanas, pero lo hizo porque no consiguió despejar su agenda profesional. Según cuenta la colaboradora Isabel Rábago, está inmerso en un proyecto importante y tiene poco tiempo libre. Sin embargo, cuando consiguió vacaciones no dudó en viajar hasta la playa para disfrutar de su novia y de su hija.

Albert, según informa la revista ¡Hola!, ha sido pillado en el centro de Madrid en una actitud que deja poco lugar a la especulación. Ha visitado una conocida cafetería junto a la cantante y la pequeña que tienen en común les ha hecho compañía. El exlíder de Ciudadanos ha abrazado a la menor, gesto que demuestra que siguen siendo una bonita familia.

Rivera está cansado de soportar ciertos rumores, pero mantendrá su postura hasta el final: no entrará en el juego de sus rivales. Sabe que hay muchos que están deseando que se separe de la cantante, por eso han contado detalles de su supuesta ruptura. Pero es importante dejar claro que nada es cierto, la pareja nunca ha pensado en hacer un alto en el camino.

Albert Rivera está centrado en un asunto complicado

Albert ha cerrado las puertas el mundo de la política y ahora está centrado en sacar adelante un despacho de abogados. Tiene acciones en la citada empresa y su talento hará que todo salga bien, solamente hay que esperar para ver los primeros resultados. Mientras tanto algunos periodistas están contando que ha roto con su novia, pero todo son teorías sin fundamento.

Rivera ha abrazado a su hija para pasearla por la capital después de todo lo que han contado sobre la falsa separación. Los hechos hablan solos: ni la cantante ni su novio se han planteado romper, simplemente han pasado el verano en sitios diferentes. Los rumores eran tan fuertes que el programa Socialité se puso en contacto con la familia de Malú.

El padre de la artista reconoció que su hija estaba sola de vacaciones, pero no quiso dar más detalles para no generar ningún revuelo. Consiguió todo lo contrario, pues el público entendió que había confirmado el problema, pero esa no era su intención. Lo único que estaba intentando era despejar el interés porque sabe que los enamorados no son amigos del conflicto.

Albert Rivera reconoció que era consciente del problema

Albert, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, concedió una entrevista en Mi casa es la tuya para contar toda la verdad. Explicó por qué había decidido abandonar el partido político que le catapultó a la fama y también habló de Malú. Reconoció que enseguida se dio cuenta de que iban a tener muchos problemas con la prensa, pues ambos eran muy famosos.

Rivera ha mantenido una postura muy coherente a lo largo del tiempo, es imposible pillarle en un renuncio. Sabe que su comportamiento tiene bastante repercusión e intenta mantenerse al margen de los conflictos. Las imágenes que han salido publicadas demuestran que lo que han contado sobre su separación es completamente falso.