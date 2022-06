Alba Santana sonríe al enterarse de que la herencia de Mila Ximénez será mayor

Ayer, 20 de junio, Sálvame sacó un secreto a la luz que Alba Santana no quería decir públicamente. Y es que la hija de Mila Ximénez es consciente de que una excolaboradora de dicho programa debe dinero a su madre.

Alba suele llevar una vida muy discreta y no quiere dedicarse al mundo de la televisión. Por este motivo, evitó pronunciarse sobre ello y decidió mantener la noticia en secreto. Sin embargo, se ha acabado haciendo pública de la mano de un conocido presentador.

Así es, se trata de Jorge Javier Vázquez. El catalán quiso aprovechar la ocasión para cargar contra un personaje público que colaboró hace años en Sálvame y que debe dinero a su fallecida amiga, Mila Ximénez.

Todo comenzó cuando Pipi Estrada intentó reproducir un audio de Amador Mohedano. No obstante, el móvil del tertuliano impidió que se mostrara dicha grabación, dado que fallaba.

Esto hizo perder la paciencia de Carmen Borrego y provocó que Rafa Mora saliera en defensa de su amigo. "Hombre pues si le tiene que pagar un pastizal a Terelu, normal que tenga un móvil de mierda. Si se deja toda la pasta pagándole a tu hermana...", señaló entre risas.

Sin duda alguna, una confesión que hizo que Jorge Javier aprovechara el momento para comentar que una persona está haciendo lo mismo, pero con la madre de Alba Santana, Mila Ximénez.

Alba Santana conoce que una colaboradora le debe dinero

Alba Santana fue testigo de cómo en el programa de ayer, el amigo de su madre sacaba a la luz una verdad que muchos desconocían. Jorge Javier, al ver que Pipi debía dinero a Terelu, mencionó a otro personaje que también se encuentra en su misma situación.

"Parece ser, según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco", comenzaba relatando.

Ante la sorpresa de todos, los colaboradores presentes querían conocer la identidad de dicha persona. Pero Jorge Javier decidió que debía guardarse ese secreto hasta el final del programa.

Asimismo, cuando llegó el momento, el amigo de Mila Ximénez comunicó de quién se trataba. "Es Makoke, por una demanda que le puso a Mila Ximénez, perdió el juicio y también el recurso de apelación", confesó el presentador.

Una noticia que sorprendió a muchos colaboradores, pero, desde luego, no a Alba Santana. La hija de Mila conocía perfectamente lo que la colaboradora le debía su madre. Sin duda, una suma de dinero que ahora recibirá ella por herencia de su progenitora.

Pero no todo terminó aquí, sino que el propio Jorge Javier conocía la cantidad exacta que la ex de Kiko Matamoros debe pagar a la familia de Mila. "El abogado de Mila hizo las cuentas y son 11.200 euros".

"Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y ahora Makoke está embargada hasta que complete la cuantía. Tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos", concluía el de Badalona.

Asimismo, Makoke tiene el sueldo que gana como colaboradora en Viva la Vida embargado hasta que termine de pagar su deuda económica. Por lo tanto, de momento deberá de destinar todo su salario a la familia de Alba Santana.

El conflicto judicial entre Mila Ximénez y Makoke

La disputa legal entre la madre de Alba Santana y Makoke empezó en 2015. Y es que la ex de Kiko tuvo que sustituirlo en Sálvame porque no podía acudir debido a que se había sometido a una cirugía estética.

Durante los días que Makoke ejerció de tertuliana, protagonizó muchos encontronazos con Mila. Unas continuas peleas que provocaron que la ex modelo abandonara el plató de dicho espacio para siempre.

Pero, lejos de acabar esa pesadilla, decidió demandar a Mila y acabó perdiendo en el juicio contra ella. Aun así, la ex de Kiko Matamoros decidió presentar el recurso de apelación.

Un proceso que acabó apenas unos meses atrás y dictó que Makoke deberá pagarle a la hija de la colaboradora, Alba Santana. Una cantidad que ha aumentado el valor de la herencia que la madre de esta le dejó a su única hija.