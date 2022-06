Alba Santana se entera de la promesa hecha a Mila Ximénez justo antes de fallecer

Alba Santana se queda sin palabras al enterarse de la promesa que uno de los compañeros de Mila Ximénez le hizo antes morir. Y es que, aunque su madre y ella se contaban todo, esta información le ha pillado por sorpresa.

Este jueves se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento de esta mítica colaboradora de televisión. Después de tener que abandonar su puesto de trabajo en Sálvame para luchar contra un agresivo cáncer de pulmón, el pasado 23 de junio, nos dejó tras perder la batalla.

Desde entonces, no ha habido ni un solo día que Alba Santana y todos sus seres queridos no se hayan acordado de ella. Y, aunque unos han sabido llevar el duelo mejor que otros, lo cierto es que la muerte de Mila ha supuesto un antes y un después en todos ellos.

Y es que, Ximénez no solo era la mejor en su faceta comunicadora, sino que, además, era muy buena dando consejos. Ahora, ha salido a la luz una importante promesa que uno de sus amigos le hizo justo antes de fallecer.

Alba Santana se entera de la promesa

Alba Santana no tenía ni idea de la promesa que Alonso Caparrós le hizo a su madre justo antes de que abandonara este mundo. Y, aunque durante todo este tiempo es un tema que ha permanecido en la sombra, el colaborador de Sálvame ha decidido sacarlo a relucir por una buena causa.

Durante la tarde de este martes, 21 de junio, los colaboradores de este programa de Telecinco dedicaron parte de su emisión en comentar el último rifirrafe de la familia Ortega.

El compañero de Mila aseguró que ese toque de atención que el torero le hizo a su hija, debería haberse producido en privado. Tras escuchar estas palabras, Kiko Hernández decidió atacar al presentador donde más le duele.

"Hablo como abogado del diablo, ¿por qué tú no lo hiciste con tu familia?", le espetó, provocando que Alonso Caparrós terminara estallando en pleno directo.

"Estás hablando de una cosa superada y arreglada. ¡No tiene nada que ver! He tenido los arrojos de sentarme aquí, pedirles perdón a ellos y hacerlo a través de un libro. No tiene nada que ver con lo que hacen los Cano o los Mohedano", aseguró el tertuliano, visiblemente afectado.

Fue en ese momento cuando Alba Santana se enteró de la promesa que el amigo de su madre le hizo días antes de morir. Y es que, para Caparrós, este momento fue muy especial para él y no piensa incumplir su palabra.

"No lo voy a permitir porque me lo prometí a mí mismo y se lo prometí a Mila. Ella fue la que me dijo: 'Alonso, basta ya', es que ni mi padre, ni mi madre, ni mis hijos, ni nadie de mi familia vuelva a estar en el candelero", sentenció.

El colaborador de Sálvame está muy cansado de que, siempre que ven la ocasión oportuna, alguno de sus compañeros saque a relucir este delicado tema. Y es que, a pesar de las diferencias que tuvo con su familia en el pasado, es algo que ya tiene totalmente superado.

Tras ver la reacción que acababa de tener su compañero, Kiko Hernández quiso poner en valor la promesa que le hizo a la madre de Alba Santana y le pidió disculpas por su comentario.

"Si te ha molestado, te pido perdón. Hablo del arranque y de cómo empezaron vuestros problemas y te doy las felicidades por tu final con tu familia porque ha sido glorioso... Tampoco pensaba que estabas tan débil como para querer abandonar el plató".

