Alba Santana descubre que había dinero de más un año después de morir Mila Ximénez

El año pasado fallecía una de las colaboradoras más queridas de Sálvame, Mila Ximénez, por un cáncer de pulmón que padecía desde hacía un año.

Una noticia que dejó a todo el mundo en shock, sobre todo, a sus compañeros de programa. Su fallecimiento dejó un hueco tan grande que la dirección del espacio decidió nombrar el plató del formato con su nombre: 'plató de Mila Ximénez'.

Se desmiente la cantidad de dinero que heredó Alba Santana

Tras su fallecimiento, las dudas sobre la cantidad de dinero que habría dejado la tertuliana a su hija, Alba Santana, todavía es un misterio. Y es que en un principio se rumoreó que la hija de Manolo Santana había recibido un total de tres millones de euros en metálico.

Una información que no dudó en publicar la revista Lecturas. Sin embargo, días después, Alba Santana entraba en directo vía llamada telefónica en Sálvame para desmentir dicha noticia.

"La noticia es mentira", respondía tajantemente y muy molesta por jugar con una información falsa. Así que no se sabe el número exacto de dinero que habría heredado por parte de Mila, pero ahora ya se conoce que se trata de una gran cantidad.

Una herencia que se ha hecho más grande a causa de una deuda económica que una famosa colaboradora de Telecinco debía a Mila Ximénez. Pero ahora, tras el fallecimiento de esta, pasará en manos de su heredera, Alba Santana.

| GTRES

Alba Santana conoce la identidad de la colaboradora

Lo cierto es que Alba Santana ya conocía que un personaje público de esta cadena debía a su madre dinero. ¿El motivo? La colaboradora en cuestión perdió un juicio y también una apelación contra Mila Ximénez.

No obstante, la hija de la tertuliana no quiso sacar a la luz esta noticia porque lleva una vida muy discreta, alejada del foco mediático. Pero ahora todo el mundo conoce de quién se trata y qué hizo para que le debiera dinero a Mila porque Sálvame lo ha desvelado.

El pasado 20 de junio, el programa de Telecinco no dudaba en destapar esa verdad que Alba Santana tenía escondida. Aprovechando que estaban hablando de la deuda económica que tiene Pipi Estrada con Terelu Campos, Jorge Javier mencionó a otro personaje que está pasando por lo misma situación que el colaborador.

"Parece ser, según me he enterado, que Pipi no es la única persona que trabaja en un plató para pagar a otra persona, aquí en Mediaset, aquí en Telecinco", comenzaba relatando.

Pese a la curiosidad de los espectadores y tertulianos presentes, el catalán no quiso revelar el nombre de la persona hasta el final del programa. "Es Makoke, por una demanda que le puso a Mila Ximénez, perdió el juicio y también el recurso de apelación", sacó a la luz.

Una noticia que sorprendió a todo el mundo, pero no a Alba Santana, dado que ya conoce perfectamente la situación en la que se encuentra la ex de Kiko Matamoros. Además, no conforme con la información revelada, el presentador añadió otro detalle.

"El abogado de Mila hizo las cuentas y son 11 200 euros". "Mila falleció mientras se estaba ejecutando el proceso y, ahora, Makoke está embargada hasta que complete la cuantía. Tiene muchas cuentas pendientes por otros procesos", concluía el de Badalona.

Por tanto, la ex de Kiko Matamoros tiene embargado el sueldo que gana como colaboradora de Viva la vida hasta que termine de pagar la deuda que tiene, ahora, con Alba.

| Mediaset

Los orígenes de la batalla legal entre Mila Ximénez y Makoke

Sin duda, Alba Santana fue testigo del conflicto que tuvo su madre, Mila Ximénez, con Makoke en 2015. La exmodelo se encontraba en Sálvame para reemplazar a su entonces marido, Kiko Matamoros, porque estaba convaleciente por una reciente cirugía estética de la que se había sometido.

Aunque solo fueron pocos días en los que ejerció de colaboradora, los rifirrafes entre la madre de Alba Santana y Makoke fueron constantes. Hasta que un día, la madre de Anita Matamoros abandonó el plató de dicho espacio para siempre.

Poco tiempo después, decidió demandar a Mila Ximénez, pero acabó perdiendo el juicio contra ella. Sin embargo, no conforme con ello, decidió presentar el recurso de apelación, que también lo ganó la exmujer de Manolo Santana.

Por lo que ahora tiene que pagarle a la heredera de la colaboradora, Alba Santana, todo lo que le debía económicamente a su madre. Así que no cabe duda de que el legado que le dejó Mila a su hija ha aumentado su valor, dado que ahora contará con una cantidad más de dinero.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón