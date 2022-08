Alba Santana recibe un mensaje del médico y comprende que lo peor está por venir

Alba Santana ha vuelto a revivir la enfermedad que tristemente acabó con su madre hace poco más de un año. La hija de Mila veía como su madre fallecía a causa de un cáncer de pulmón que le diagnosticaron tras sufrir unos dolores de espalda en GH VIP.

Alba Santana la apoyó desde el primer minuto en esta dura travesía que padeció la excolaboradora de Sálvame cuando un médico le diagnosticó en junio de 2020 que sufría un cáncer de pulmón.

"A mí, un tumor de mierda no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada, pero lo vamos a conseguir", sentenciaba la sevillana tras conocer el diagnóstico.

Mila Ximénez no se iba a dar por vencida y aseguraba que "vamos a hacer quimioterapia, radioterapia e inmunoterapia. Vamos a conseguirlo, aunque me han dicho que es difícil, yo haré lo que me digan", exponía por aquel entonces.

Alba Santana, consternada tras rememorar lo que acabó con su madre

Hablamos de un cáncer que se llevó a la buena de Mila para desolación de toda su familia. El caso es que Alba Santana ha vuelto a recordar todo aquel desgraciado episodio cuando ha conocido una noticia que nos ha impactado a todos.

Y es que el exconcursante de Supervivientes, Nacho Palau, confesaba hace unas horas a través de sus redes sociales que padecía el mismo cáncer que sufrió la madre de Alba Santana.

Después de hacerle pruebas tras su participación en el reality hondureño, y alarmado por una extraña alergia que padecía, Nacho Palau ha dado la cara.

Así, este ha desvelado la dura realidad que va a padecer en los próximos tiempos. A través de un emotivo post, en el que ha intentado ser lo más positivo posible, Palau dejaba a todos sus seguidores consternados tras anunciar la delicada noticia.

Nacho Palau hace público que tiene cáncer para shock de Alba Santana

Tras casi 100 días en Honduras, como concursante de Supervivientes, el escultor y expareja de Miguel Bosé, apareció hace días en las redes sociales para agradecer a sus seguidores el apoyo mostrado.

"Quería aprovechar para saludaros y agradecer todo el apoyo que he tenido con el team Palau, con un grupo de Telegram y un grupo de Twitter. He visto la que se ha montado y he estado flipando...".

"Menudo curro y menudo trabajo. Muchísimas gracias", afirmó en un vídeo, el que también habló de la reacción alérgica que sufrió allí.

A partir de ese momento, llegó el silencio a las redes de Palau, y la razón fue que tuvo que ingresar en el Hospital Clínic de Valencia. Finalmente, el de Chiva ha contado en Instagram la cruda realidad de su estado.

"Disfrutar de todo lo bonito que nos ofrece la vida"

"Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar. Que hasta ahora no tenía ni nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", escribió.

"No sé como agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente. Y os aseguro que vais a ser parte de mi recuperación", deslizó, para acabar cerrando el post con un consejo.

"Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida. De reír, de compartir, de un abrazo, una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices".

El post se ha vuelto viral, ya suma más de 25 000 'likes' y el escultor ha recibido mensajes de ánimo de muchos amigos y otros famosos. Por ejemplo, Yulen Pereira, Marta López Álamo, Amor Romeira, Tania Medina, Alejandro Nieto o Marta Peñate.