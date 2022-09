Alba Santana y sus hijos leen la carta que tanto temían y se preparan para lo peor

Alba Santana sufrió hace algo más de un año la pérdida de la persona a la que más amaba que era su madre, Mila Ximénez. Esta muerte provocó el sufrimiento de ella y de la familia, pero también el de otras muchas personas que querían a la colaboradora. Entre ellas, se encuentra Jorge Javier Vázquez, quien era uno de sus mejores amigos.

La joven y sus hijos siguen afrontando esta pérdida y, en este trance de dolor, se han topado con algo inesperado que les va a remover el mismo. Han descubierto que el presentador ha escrito un libro que, como él ha definido, es “una carta de amor” hacia la desaparecida.

| GTRES

Alba Santana descubre el paso inesperado

La hija de Manolo Santana es consciente de que Jorge fue no solo un gran amigo para su madre sino uno de sus grandes apoyos, como ella lo fue para él. Precisamente, por este motivo, no le ha sorprendido descubrir que el catalán lo está pasando muy mal por su muerte. Está roto y así lo ha reconocido públicamente en Sálvame.

Alba ha visto que el presentador ha vuelto al plató tras sus complicadas vacaciones de verano siendo muy sincero. De ahí que haya confesado que la pandemia y, sobre todo, despedir a su compañera le han llevado a afrontar un año muy difícil. Una situación que ha reconocido que ha conseguido ir superando escribiendo un libro que pronto se publicará.

| Mediaset

La obra lleva por título Antes del olvido y ha explicado que la presencia de la madre de la joven “sobrevuela todo el trabajo. Es más, yo creo que, sobre todo, es una carta de amor a ella y a nuestra manera especial de entender la vida. Mi particular homenaje a mi compañera del alma, con la que sigo relacionándome de la misma manera, como si no se hubiese ido ese 23 de junio”.

Alba Santana, emocionada al leer las primeras líneas

La hija de Ximénez ha sido testigo de que Jorge Javier se ha atrevido a leer la primera página de este documento que ha escrito. Un documento que comenzó a realizar el día que perdió a su amiga. Y es que “fue la única herramienta que me sirvió para aceptar su ausencia”.

“En este libro, hay dolor, rabia, impotencia, pero también humor, risas y situaciones que al recordarlas me han provocado carcajadas. En fin, la vida”.

Acto seguido, esta primera página expone que la despedida de la colaboradora de Sálvame le provocó otras situaciones igualmente dolorosas. Y todas ellas trajeron consigo que conociera “la desgana, la desesperanza, el hastío, el cansancio. Pero, también, otros muchos sentimientos que me han ayudado a seguir continuando el camino”.

| GTRES

En este punto, Alba ha podido ver al catalán emocionarse al afrontar los últimos párrafos del inicio de su obra. Párrafos en los que ha manifestado: “Antes del olvido es una necesidad. La de un Jorge que necesita desnudarse emocionalmente y acurrucarse en los brazos de su madre porque es uno de los lugares del mundo en los que se siente más seguro”.

“Pero Antes del olvido es también una sensación, la de sentirme invencible porque he llegado a una conclusión. A la de que mi padre y Ximénez, que se han conocido y hecho muy amigos, me las han hecho pasar muy putas este año para que me deje de tonterías y aprenda a disfrutar de una vez por todas del maravilloso espectáculo que es la vida. Gracias a los dos”.

Para concluir, el texto dice así: “A lo largo del tiempo, he tomado muchas notas. Espero que alguna de ellas le sirva a quien lea este libro”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón