Alba Lago sorprende mostrando sus sentimientos a su compañero en Telecinco

Alba Lago ha logrado hacerse un hueco dentro de los informativos nacionales. Desde hace varios años la periodista es uno de los rostros visibles de los informativos de Telecinco.

Lago comenzó su andadura periodística a una edad muy temprana. Con 19 años la gallega se inició en el mundo de la comunicación y hasta el día de hoy no ha parado. Sus primeros pinitos profesionales fueron para la Televisión de Galicia, pero su carisma y talento la catapultaron rápidamente a las cadenas nacionales.

A sus 37 años la presentadora cuenta con una amplia trayectoria profesional. Alba ha desarrollado su labor periodística para distintos programas de televisión. Pero su primer gran proyecto fue para el programa Gente de TVE donde estuvo de redactora y reportera.

En una entrevista para Diez Minutos confesó que estuvo a punto de fichar por Sé lo que hiciste para sustituir a Pilar Rubio:

“Hice un casting para sustituir a Pilar Rubio en Sé lo que hiciste, yo creo que no era el sitio para mí. Se lo dieron a Cristina Pedroche. Recuerdo la experiencia muy interesante porque hacían reportajes muy divertidos.”, recordaba la periodista.

Alba Lago encontró su lugar en Telecinco

Tras pasar por varios formatos distintos Alba tenía claro que los informativos eran su verdadera vocación. Así que cuando Telecinco la llamó para que se uniera al equipo de informativos no lo dudó.

| Instagram (@alba_lago)

En una de sus recientes entrevistas, la periodista reconoció que la llamada llegó cuando menos lo esperaba. Por aquel entonces Alba se encontraba viviendo en Londres, pero rápidamente hizo las maletas y volvió a España.

En la redacción de informativos conoció a uno de sus mayores referentes periodísticos, Pedro Piqueras. Para ella poder trabajar con el veterano periodista era todo un sueño. Así recordaba su primera vez con el presentador:

"La primera conexión con Piqueras me abrumó, me dio paso desde un polígono de Parla. Recuerdo perfectamente la noticia, que era que la policía había desmantelado una red de narcotráfico. Recuerdo que mi madre me mandó un mensaje diciéndome que había tardado en contestarle", explicaba la periodista.

Su rigor informativo y su capacidad para desenvolverse delante de una cámara le hizo escalar posiciones. Poco a poco eran más habituales las intervenciones de la periodista gallega. Hasta que finalmente llegó a presentar los informativos de la mano de David Cantero y Pedro Piqueras.

La gran relación entre Alba Lago y Piqueras

Para Alba poder trabajar con uno de los periodistas de informativos más veteranos de la televisión fue todo un sueño hecho realidad.

La periodista solo tiene palabras de agradecimiento hacia él. Pedro ha sido una fuente de inspiración para la gallega, y reconoce haber aprendido mucho de él:

"Se me llena la boca al decir que trabajo con Pedro Piqueras, es un orgullo estar a su lado, porque es una persona muy generosa".

"Para mí es un referente. Aprendo cada día de él porque controla muy bien el lenguaje audiovisual. Es muy buen compañero", confesaba a Diez Minutos.

Hace un par de semanas, Alba confirmaba a través de su cuenta de Instagram que volvería a estar al frente de los informativos junto a Piqueras.

La periodista subía una instantánea junto al presentador donde expresaba sus ganas de volver a ponerse delante de las cámaras:

"No podíamos esperar más para volver a veros todas las noches a las 21.00h. Esta foto me hace especial ilusión. Compartir cada día con uno de los grandes referentes de la información es un honor que trato de exprimir y disfrutar al máximo”, escribía Lago.

