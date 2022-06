Alba Flores recibe la herencia que tanto quería y llega a un pacto con su novia

Alba Flores se ha convertido en una de las actrices con más potencial del país, su fama ha crecido como la espuma y está en un momento crítico. Pertenece a una familia importante y el público quiere saber ciertos secretos, por eso debe ser tan cuidadosa. Ha recibido buenos consejos, por ese motivo, es tan complicado decir nada malo de ella: no comete ningún error.

Alba Flores, según publica el diario ABC, está enamorada de una joven misteriosa a la que ningún periodista ha tenido acceso. La actriz ha llegado a un pacto con ella: mantendrán la relación en la sombra para no llamar la atención de las personas equivocadas. El plan está funcionando, pues los medios solamente se hacen eco de los méritos laborales de la artista.

Alba ya ha recibido la herencia que tanto quería: es digna sucesora del talento de su abuela Lola, la cantante más grande del país. Los expertos aseguran que la pequeña de los Flores tiene por delante una carrera infinita y que es tan polifacética como la Faraona. Se dedica al mundo de la interpretación, pero también sabe cantar como sus tías Rosario y Lolita.

Alba tiene claro lo que quiere y sabe perfectamente que ciertos atrevimientos no harían más que empañar sus éxitos profesionales. Ha recibido ofertas de las mejores revistas, pero no quiere hablar de su vida privada porque piensa que solo le pertenece a ella. Su intención es que el público se haga eco de su talento y no de sus relaciones sentimentales.

La nieta de la Faraona ha heredado el talento de su familia, de hecho se ha convertido en el rostro más importante del clan. Ha participado en las series del momento y los productores se pelean por trabajar con ella. Todo esto lo comparte con su pareja, una chica completamente discreta que no ha llamado la atención de ningún reportero.

Alba Flores consigue proteger su secreto

Alba tiene una relación maravillosa con su prima Elena Furiase, de hecho, es madrina de su hijo Noah. No tiene por costumbre hablar de asuntos familiares, pero cuando le preguntaron por el pequeño no tuvo más remedio que ser sincera. Está encantada con él y siempre que puede presume de sus avances, quizá sea la nueva promesa del clan Flores.

“Estoy encantada con mi ahijado y me parece un regalo de todas las diosas, con eso ya estoy bastante satisfecha”, declaró la actriz. De momento no quiere ser madre, se conforma con pasar tiempo con los más pequeños de su familia. Sus primos y sus tías son caras conocidas que deben explicar ciertos aspectos de sus vidas y ella no quiere estar dentro del mismo saco.

La actriz ha logrado que la prensa respete su voluntad y ningún periodista ha indagado en su intimidad. Es cierto que la revista ¡QMD! publicó unas imágenes besando a su novia, pero continuaron tirando del hilo. Nadie sabe quién ocupa el corazón de la sobrina de Lolita, pues lo importante es que es una de las grandes artistas de España.

Alba Flores disfruta del éxito que se merece

Alba empezó su trayectoria desde abajo, fue creciendo poco a poco y enseguida demostró que tenía más talento que nadie. Los críticos hablan maravillas de ella y con la prensa también tiene buena relación, pues es bastante cercana y educada. No entra en detalles, pero siempre responde amable a las preguntas de los reporteros para no tener conflictos.

Flores ha puesto las cartas sobre la mesa y su pareja ha aceptado las normas: no se esconderán, pero tampoco harán negocio con su amor. Llevarán una relación discreta y formal, algo parecido a lo que hace Rosario. La cantante tampoco ha comercializado con su vida, de hecho, el público solo quiere escuchar su voz.