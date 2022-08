Alba Díaz destapa la cara real de su padre y cuenta qué siente desde que lo descubrió

Alba Díaz no ha tenido ningún problema en compartir con todos sus seguidores de las redes sociales lo que ha sentido al descubrir una faceta de su padre que hasta ahora desconocía.

Este año, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal ha aprovechado al máximo sus vacaciones de verano junto a todos sus seres queridos.

Gracias a su cuenta de Instagram, hemos podido ser testigos de todo los lugares que Alba Díaz ha visitado en este periodo estival. La influencer ha tenido la oportunidad de desconectar de su vida en la ciudad y ha cumplido uno de sus mayores sueños: viajar a Turquía junto a la mujer de su vida.

Pero, este no es el único plan que ha hecho junto a su madre. También, se desplazó hasta Punta Umbría, donde pudo disfrutar de uno de los lugares favoritos de la diseñadora de moda.

"No cambiaría estos días a tu lado por nada del mundo. Tampoco cambiaría el destino, sé lo que significa Punta Umbría para ti. No se me va a olvidar este viaje jamás... qué risas, qué conversaciones, qué manera de disfrutar de nuestra compañía", escribió Alba Díaz en Instagram, junto a una fotografía de ambas.

"Amo verte feliz, amo verte emocionada, me gusta ver cómo nuestra relación crece, cómo cada día nos vamos conociendo más y mejor, cómo trabajamos vivir el presente y nos olvidamos de todo lo demás, es aquí y ahora".

Junto a su padre, Alba Díaz se ha dejado ver por las increíbles playas de Marbella, donde ha podido disfrutar también de la compañía de sus dos hermanos, Manu y Triana, y de la mujer del torero, Virginia Troconis.

Ahora, la hija del torero ha mostrado en sus redes sociales la gran conexión que tiene con su padre. Y es que, a pesar de que no pasar todo el tiempo que le gustaría con él, para Alba es una de las personas más importantes de su vida.

Alba Díaz muestra la verdadera cara de su padre

Alba Díaz no ha tenido ningún problema en compartir con sus casi 300.000 seguidores una reveladora fotografía de su padre. Y es que, tanto 'El Cordobés' como la propia influencer, no dejan de dedicarse muestras de amor en público.

Además de mostrar cómo es su vida y de todos los planes que hace junto a sus amigas, la hija de la diseñadora también dedica su tiempo a presumir de sus seres queridos.

En varias ocasiones, hemos podido ver a Alba Díaz compartir alguna imagen junto a su familia, acompañadas siempre por una bonita dedicación. Ahora, la joven ha querido mandarle todo su apoyo al torero.

Y es que, con las vacaciones de verano, las plazas de toros de nuestro país se han llenado de espectáculos taurinos. Por eso, la influencer no ha querido dejar pasar la ocasión para mandarle a su padre todo su apoyo y mostrarle lo orgullosa que se siente de él.

En sus historias de Instagram, Alba ha compartido una tierna imagen junto al diestro. En ella, se puede ver a Manuel Díaz dándole un beso en la frente a su hija mientras se encuentra dentro del ruedo.

Junto a esta instantánea, la dueña de la cuenta ha decidido escribir un mensaje escueto, pero lleno de significado. "Estoy Orgullosa de ti. Te amo", ha asegurado, junto a un corazón blanco.

Aunque, esta no es la primera vez que Alba Díaz comparte una fotografía junto a su familia. El pasado 26 de julio, en plenas vacaciones junto a su padre, la joven quiso presumir de ellos en esta red social.