Alba Carrillo y su nueva pareja confirman lo del embarazo y hablan del futuro del bebé

Alba Carrillo lleva meses soltera tras su último idilio con Canales Rivera. Sin embargo, ahora tiene pareja, eso sí, profesional, pues ha comenzado un nuevo programa, Nos hemos liado, junto a Nagore Robles. Un videopodcast este para MTMAD donde ha hablado sin tapujos de lo que supone la maternidad en si.

Ella, que es madre de un hijo junto a Fonsi Nieto y que quiere volver a repetir maternidad soltera, ha sido muy clara. Se ha sincerado con los seguidores del espacio junto a su compañera y también con la invitada estrella, Violeta Mangriñán.

Alba Carrillo habla sobre el embarazo

La ex de Feliciano López quiere triunfar con su nuevo proyecto y por esto en el primer programa se ha mostrado divertida y muy sincera. Así, ha hecho referencia a cuestiones tan personales como su papel de madre. Y lo ha hecho aprovechando la presencia de Violeta, que hace poco ha tenido a su primer bebé.

Alba ha resaltado que la extronista de MYHYV está en un buen momento sentimental junto a Fabio y feliz junto a su hija Gala. Un comentario que ha hecho que la invitada haya reconocido que no todo es tan perfecto en su vida. Y es que ha comentado todo lo que ha 'sufrido' por el embarazo: “En los últimos momentos no me sentía la más atractiva del mundo”.

“Y estos días me siento un poco triste, aunque no tengo motivos”. Unas palabras que Carrillo ha aprovechado para intervenir y dar su punto de vista: “Son las hormonas. Los partos son como los funerales porque al principio todo el mundo está y te arropa, pero luego, de repente, desaparece”.

A lo que ha añadido: “Empiezas a verte tú, a pensar cuando se terminará esto. La depresión postparto dura hasta que el niño se gradúa. El postparto es ilimitado y yo sigo en él, pero de emociones y de todo”.

Alba Carrillo destaca el valor de la maternidad

La modelo en este primer videopodcast de Nos hemos liado no ha dudado en dejar aflorar sus sentimientos sobre tener hijos. De esta manera, ha expuesto: “La maternidad es una brutalidad”. De ahí que quiera volver a ser madre, aunque sea soltera.

Y en este punto ha visto a la invitada sincerarse diciendo: “Vamos a ser honestos, ser madre no era la ilusión de mi vida. Si venía genial, pero no era la típica mujer de soñar con eso. Me ha pasado y es la putada más bonita que me ha sucedido”.

“Es lo más maravilloso que te puede pasar, pero no vuelves a descansar en paz el resto de tu puta vida hasta el día que te mueras. Y casarme tampoco es el sueño de mi vida, aunque si Fabio me lo pide pues genial”.

A raíz de esta y otras manifestaciones sobre las relaciones sentimentales, Alba se ha abierto a hablar de las suyas y su faceta más privada. Ha sorprendido exponiendo que, tras complicadas parejas, tiene claro cómo desea que sea su próximo amor. Sus palabras exactas han sido estas: “No falsos, no flipados, no agarrados”.

De igual modo ha afirmado: “Tengo un ojo con las celebrities igual que con los hombres, fatal. A nivel sentimental, Nagore y yo necesitamos consejo. Tengo un ojo muy malo con los chicos y me he visto abocada a estar soltera”.

“A mí no me duran. Con tres años ya he tenido ruptura, hijo, divorcio, escándalo, bloqueo...me ha dado tiempo a todo”.