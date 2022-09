Alba Carrillo se niega a estar con él porque cree que es peligroso y poco honrado

Desde que se confirmó el fichaje de Jose Antonio Avilés en Sálvame, el programa no ha dejado de recibir críticas a través de las redes sociales.

Son muchos los que ven con malos ojos la incorporación del colaborador. Incluso sus propios compañeros de programa no les parece buena idea.

Y es que el polémico colaborador no se caracteriza por tener una extremada profesionalidad. Desde que comenzó a aparecer en televisión, sobre su figura siempre ha planeado una sombra de mentiras, controversias y escándalos.

El excolaborador de Viva la vida tuvo que reconocer que no era periodista y que había mentido para "buscarse su hueco" en la pequeña pantalla. Desde ese momento, un sinfín de polémicas comenzaron a salir sobre él.

En una de sus más recientes controversias, María Patiño se vio obligada a pedir disculpas a la audiencia, en nombre de Sálvame. Esto fue debido a que el programa emitió unas imágenes donde aparecía supuestamente Isabel Pantoja. La realidad es que no era ella, y cómo no, Avilés fue quien facilitó dichas imágenes.

| GTRES

Sin ir más lejos, el mismo presentador Jorge Javier Vázquez dedicaba un demoledor tweet, bromeando sobre la incorporación de Avilés:

"Después de haber fichado en Sálvame a Avilés, lo lógico sería que el siguiente fuera Eduardo Inda, ¿no?", tuiteaba Vázquez, aún recuperándose del último revés que sufrió durante las vacaciones.

Alba Carrillo, sin piedad contra Avilés

Alba Carrillo se ha caracterizado siempre por no tener pelos en la lengua. A la modelo no le tiembla el pulso a la hora de exponer su opinión sobre cualquier personaje público. Y como era de esperar, Alba no ha dudado en dar su opinión sobre el fichaje de Avilés.

Alba Carrillo y Avilés compartieron plató durante bastante tiempo en Viva la vida. Y ahí se fraguó un sentimiento de animadversión muy potente entre ambos, en especial por parte de Carrillo. Por lo que Alba ha sido una más de las que se ha unido a criticar el fichaje de Jose Antonio.

| Mediaset

Desde hace ya un tiempo, Alba Carrillo lleva su propia sección No me tires del carrillo, un espacio donde comenta todo lo que le apetece sobre la actualidad. Y esta vez, Avilés ha sido la diana de los dardos de Carrillo.

Alba se despachaba a gusto, hablando sin tapujos sobre el nuevo colaborador: "Tener a Avilés en un plató de una auténtica bomba de relojería. Miente más que habla y no responde a ningún tipo de criterio ético ni moral".

“Es un personaje que no tiene ninguna credibilidad, no entiendo por qué siguen metiéndonoslo con calzador”, sentenciaba Alba Carrillo.

Pero Alba no se quedaba ahí, la colaboradora señalaba la poca ética profesional que tiene:

“Hay que diferenciar entre los que ejercemos de colaboradores, es decir, no ejercemos de periodistas, somos opinionistas. Y aquellos que sí son periodistas y que ejercen ese rol”, resaltaba Carrillo.

“Los periodistas dan una información basada en la veracidad”, y señala a Avilés, “Tú no eres periodista aunque hayas intentado hacer un cursillo".

La modelo que siempre se ha caracterizado por sus ingeniosas ocurrencias, decía:

“José Antonio Avilés es como una pistola cargada en una habitación con niños”.

Lo cierto es que la llegada de Avilés a Sálvame no ha podido generar más polémica. Ayer martes, Jose Antonio se sometía a un test de inteligencia donde sorprendió a todos los espectadores con el resultado obtenido. El colaborador obtuvo un 128, muy por encima de alguno de sus compañeros como Miguel Frigenti, Belén Esteban o María Patiño.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco