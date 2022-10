Alba Carrillo hace una llamada y descubre que se ha cumplido su temor

A principios de verano Alba Carrillo confesaba que su relación con el presentador Santi Burgoa había terminado. Y es que esta historia de amor ha tenido sus más y sus menos.

Tras casi dos años de relación, la modelo confirmaba que todo había terminado porque "se había aburrido de la situación". Pero ahora Carrillo ha tenido que presenciar cómo su ex ha rehecho su vida.

Esta semana saltaban todas la alarmas cuando la revista Diez Minutos sacaba en portada al ex de Alba Carrillo junto a la actriz Vanessa Romero.

A ambos se les puede ver de lo más acaramelados, y es que todo apunta a que la actriz de LQSA y el presentador han iniciado una relación.

Alba Carrillo ve como su ex Santi Burgoa ha conseguido rehacer su vida

La historia de amor de Alba Carrillo y Santi Burgoa se remonta a 2019, y estuvieron juntos hasta septiembre de 2021. La colaboradora de Ya es mediodía anunció la ruptura, para más tarde confirmar que lo habían vuelto a intentar. Pero finalmente, la modelo anunció a principios de este verano que se había acabado definitivamente.

Aunque Alba fue muy escueta a la hora de dar los motivos de la ruptura, si dio algunas claves fundamentales. Carrillo dijo públicamente que estaba "aburrida de la situación":

"No es que él sea aburrido, me ha aburrido la situación", confesaba ante las cámaras de Europa Press en junio de este año.

Además, Alba reconoció afrontar el verano totalmente soltera e incluso estaba abierta "a nuevas ilusiones". Pero todo apunta a que Santi también estaba abierto al amor, porque no ha tardado mucho en encontrar sustituta. En las fotografías aparece él junto a la actriz paseando a sus respectivas mascotas en una actitud de lo más cariñosa y cómplice.

Cuando el periodista inició su relación con Alba Carrillo, ambos mostraban su amor a través de las redes sociales, y eso fue lo que le posicionó en el foco mediático. Y aunque la modelo no tuvo ninguna mala palabra hacia él tras la ruptura, Carrillo no ha dudado en pronunciarse ante la noticia.

Alba Carrillo lanza un dardo hacia su ex

La modelo siempre se ha caracterizado por su irónico sentido del humor. Y como era de esperar no podía permanecer callada ante el hecho de que Santi haya encontrado de nuevo el amor, y sobre todo en tan poco tiempo.

Según contaba Alba este miércoles en Ya es mediodía, ella mantenía buena relación con él tras la ruptura. Pero le ha sorprendido mucho que no le contara nada al respecto.

Pero sobre todo lo que más le ha dolido es que no le coja el teléfono pese haber intentado contacta con él varias veces. Ella misma ha confesado en el plató de televisión, que no le responde a las llamadas:

"Éramos amigos, le tenía mucho cariño y no me ha contado nada sabiendo donde trabajo. Desde ayer no me coge el teléfono cuando ha estado calentándome la oreja y llorándome a mí y a toda mi familia hasta hace cuatro días, comentaba Carrillo.

La colaboradora ha llegado a afirmar que no le dejaba tener pareja, porque aún no la había superado:

"No me ha dejado tener pareja este año porque se volvía loco. Cuando lo de Canales me llamó diciéndome 'que me tiro por la ventana, cómo me has hecho esto'. Y ahora pasa esto y no me coge el teléfono", sentenciaba.

Alba ha rematado el tema con un demoledor dardo directo al presentador: "Por él me alegro, por ella no tanto", zanjaba.

