Alba Carrillo asume que él no quiere volver a verla en casa porque ha dejado de sentir

Alba Carrillo tuvo un problema con el presentador de Sálvame y protagonizaron una discusión. Lo que más le duele a la modelo es que alguien de su familia está implicado.

La madre de Alba Carrillo demandó a Jorge por acoso tras aquella tremenda bronca. "Un recuerdo emocionado para Lucía, que pretendía empapelarme y no lo ha conseguido". Con este breve mensaje celebraba Jorge Javier su logro judicial sobre Pariente.

Eso sí, Vázquez no hacía referencia a lo que publicaba esta al vencer a Zeppelin, productora de Secret Story, por despido improcedente.

Alba Carrillo, atónita ante el ataque frontal de su mayor enemigo

Alba Carrillo sabe que su rival tiene mucho poder, pero no tiene miedo de enfrentarse a él. Este carácter ha hecho que el de Badalona no quiera volver a compartir casa profesional con ella. Piensa que si Carrillo hubiera atacado a otro presentador las altas esferas tomarían otras medidas contra ella.

"Tiene gracia, los dos no hemos podido ganar. Publica la sentencia entera. Espero que escribas mejor que lees, lo digo por tu nuevo libro. Es imposible que te quisiera empapelar, porque era laboral, a quien indemnizan es a mí, lee bien", decía la excolaboradora.

Este rifirrafe entre ambos no lo ha obviado Jorge al inicio de Sálvame, hace menos de 24 horas. Con todo, ha sido muy duro con ambas, y su crítica ha llegado a salpicar a la mismísima Ana Rosa.

"¿Sabes de estos días que sientes que has venido a trabajar y se han meado en tu cara? Y que por mucho que avises te siguen meando en tu cara. No sé si esto le pasará a otros presentadores, pero a mí sí", sentenciaba.

"¿Tengo yo que soportar que a una señorita, a la que le dije que estoy muerto para ella, que no hurguemos más en la herida, me siga atacando?", preguntaba irónicamente.

Alba Carrillo prefiere contar la verdad

"A Alba Carrillo se le permite que me diga que muy bien luchar contra las humillaciones a animales, pero que yo humillo a las personas en los platós. En esta cadena se le permite que lo diga, ¡tengo que seguir viéndola en este canal!", proseguía su airada protesta.

Tras pedir que echasen a Alba de Ya es mediodía, Jorge era muy claro sobre la demanda de su madre. "La madre me denuncia por acoso, que estamos aquí trabajando con gente que nos denuncia".

"Me han absuelto, has perdido, que me has acusado de acoso, que es una cosa muy seria. Que tú ese día, al abandonar el plató de Secret Story, me llamaste de hijo de puta para arriba, te tuvieron que echar por cómo te pusiste de energúmena".

El de Badalona se ponía más tenso según iba pronunciando su alegato. "Seguisteis trabajando las dos, y la niña ahí meándose sobre mí. ¿Tengo que soportar que siga hablando de mí? Estoy muerto para ti, tu madre ha perdido, yo no la acosé. ¡Que me dejéis en paz!", incidía.

"Espero que para la gente que trabaja aquí sepa con quién trabaja, basta ya. Os he ganado, no os metáis en esas historias. No utilices esos términos tan duros, no seáis tan manipuladoras ni tan perversas", estallaba en directo.

Alba insiste en que nunca ha mentido

Alba promete que ha sido sincera en todo momento, no quiere tener problemas con nadie. Está centrada en sus proyectos profesionales, que siguen en pie. No es cierto, tal y como afirma la revista Lecturas, que haya sido despedida de Ya es mediodía.

Por si fuera poco, Jorge Javier ponía el foco en la cúpula y le mandaba un zasca. "Parece ser que no tengo fuerza, lo dice otro presentador y se cumple. Pero aquí estoy, que os he ganado en el juzgado, absuelto. Veremos a ver si sigue hablando de mí, prefiero pagarle yo los 300 euros que gana, y así me ahorro verte la cara", ha sentenciado.

"No sé cómo aceptamos esto, pero llegará un momento en el que habrá que plantarse. Jamás consentiría que se hablara así de Ana Rosa. Que nadie que trabaja aquí hable de ella en los términos en que ella habla de mí".

Así finalizaba su duro 'speech', en un claro zasca a la productora de Ya es mediodía, donde Carrillo aún colabora. Y todo, a pesar de las noticias que afirmaban que había sido despedida.